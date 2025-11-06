Tensión real en España: Rey emérito Juan Carlos I critica a su hijo, el Rey Felipe VI y afirma respetar al dictador Franco

Críticas a su hijo, el Rey Felipe VI, a la reina Letizia, su admiración por el dictador Franco, entre otros, han sido partes de los fragmentos que ya se han ido filtrando por la prensa y que causan polémica en el Viejo Continente.

Polémica ha generado en España la reciente publicación en francés de las memorias del Rey Emérito de dicho país, Juan Carlos I.

El libro llamado Reconciliación llegará a las librerías españolas en diciembre próximo.

“Durante mucho tiempo presumí de tener al príncipe heredero mejor preparado de Europa (…). No quería que se marchitara esperando su momento. ‘Le dije: No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Solo hay un paso entre ambas”, afirma en sus memorias, según medios españoles.

“Me dio la espalda por sentido del deber (…) Comprendía que, como Rey, Felipe adoptara una postura pública firme, pero sufrí que, como hijo, se mostrara insensible”, agregó.

Sobre la reina Letizia fue más duro: “Desafortunadamente, nunca he podido salir a solas en Madrid con mis dos nietas, Leonor y Sofía. Mi esposa nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con todos sus demás primos”.

“Tengo un desacuerdo personal. No contribuyó a la cohesión de nuestras relaciones familiares”, agregó.

En tanto, sobre el dictador Franco sí tuvo buenas palabras e incluso aseguró que si llegó a ser Rey fue gracias a él.

“¿Tuve con él una relación filial? Nos separaban 46 años. Él no tenía hijos (varones). Quizás proyectó sobre mí un sentimiento paternal. No ocultaba su simpatía hacia mí, incluso cierta ternura”, señaló.

Y declaró: “Si pude ser rey, fue gracias a él (…) le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político”.