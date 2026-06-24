Temen un alto número de víctimas tras el terremoto en Venezuela: ¿Qué significa la alerta roja emitida por el sistema PAGER de USGS?

(CNN) – El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una alerta roja a través de su sistema PAGER, estimando que el temblor podría causar miles de víctimas.

“Alerta roja por víctimas mortales y pérdidas económicas relacionadas con el temblor. Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y que el desastre sea generalizado. Las alertas rojas anteriores han requerido una respuesta nacional o internacional”, indicó el USGS en su aviso.

La mayoría de los habitantes de la región viven en estructuras vulnerables al temblor, añadió. “Los tipos de construcción más vulnerables son los de ladrillo sin refuerzo y los de adobe”, señaló el USGS.

Las estimaciones de PAGER se generan automáticamente para dar a los equipos de respuesta a emergencias una idea rápida de la magnitud potencial de los terremotos y así ayudar a orientar las labores de rescate y socorro, pero el USGS advierte que no son cifras confirmadas de víctimas mortales.