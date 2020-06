Un sospechoso fue baleado por la policía durante un incidente en el centro de la ciudad de Glasgow, Escocia, en el que, según los informes, un oficial fue apuñalado.

El jefe asistente de la policía de Escocia, Steve Johnson, dijo que el sospechoso fue baleado por la policía armada y que un oficial de policía resultó herido mientras lidiaba con el incidente.

“Continuamos lidiando con el incidente en West George Street #Glasgow y pedimos a las personas que eviten el área“, dijo Johnson.

“Sin embargo, me gustaría asegurarle al público que este es un incidente contenido y que el público en general no está en riesgo. Agentes de la policía armada asistieron al incidente y puedo confirmar que un sospechoso fue baleado por un oficial armado”.

Lee también: Tras “compras de pánico”: Vuelven las restricciones a la compra de papel higiénico en Australia

“Me gustaría asegurarle al público que en este momento no estamos buscando a nadie más en relación con este incidente. También puedo confirmar que un oficial de policía resultó herido mientras lidiaba con el incidente y que ese agente está recibiendo tratamiento en el hospital”, dijo Johnson.

La Federación de Policía de Escocia tuiteó: “Estamos al tanto de los informes de que un oficial de policía ha sido apuñalado en un incidente en el centro de la ciudad de Glasgow. Nuestros funcionarios están presentes para brindar todo el apoyo necesario“.

The reports from Glasgow City Centre are truly dreadful. My thoughts are with everyone involved. I am being updated as the situation becomes clearer. Please help the emergency services do their jobs by staying away from the area – and please don’t share unconfirmed information.

La federación policial dijo que “la familia del oficial ha sido notificada y está siendo apoyada por el servicio“.

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, sostuvo que los informes eran “realmente terribles” y pidió al público a través de Twitter que evite el área donde ocurrió el incidente, mientras la policía se ocupa de ello, y que no comparta información no confirmada.

El primer ministro británico, Boris Johnson, tuiteó que estaba “profundamente triste” por el incidente.

Deeply saddened by the terrible incident in Glasgow, my thoughts are with all the victims and their families.

Thank you to our brave emergency services who are responding.

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) June 26, 2020