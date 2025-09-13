Sigue la tensión: Venezuela asegura que “destructor” de EE.UU. abordó de manera “ilegal” a una embarcación local

Este hecho se enmarca en la creciente tensión entre ambas naciones. Esto en medio del envío de buques de guerra por parte de la administración de Donlad Trump, al Caribe para combatir el tráfico de drogas.

Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que un “destructor” de Estados Unidos abordó de manera “ilegal” y ocupó durante ocho horas una embarcación venezolana con “nueve pescadores” a bordo, todo esto, añadió, con la intención de justificar “una escalada bélica” en el Caribe.

“El día de ayer una embarcación de pesca atunera venezolana (…) fue de manera hostil abordada por una unidad de la Marina de guerra de los Estados Unidos, una unidad militar (…), el destructor Jason Dunham, matrícula DDG-109, equipado con importantes armas, misiles, hombres, efectivos militares con armas de guerra”, afirmó el canciller venezolano, Yván Gil, en un pronunciamiento transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Este hecho se enmarca en la creciente tensión entre ambas naciones. Esto en medio del envío de buques de guerra por parte de la administración de Donlad Trump, al Caribe para combatir el tráfico de drogas.

De hecho, hace algunos días, EE.UU. mostró cómo destruyeron una embarcación que habría llegado droga desde Venezuela con destino a suelo estadounidense, hecho por el cual murieron 8 personas y que el régimen de Nicolás Maduro criticó duramente.