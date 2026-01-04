Fuerza Armada de Venezuela exige liberación inmediata de Nicolás Maduro y confirma muerte de “gran parte” de su equipo de seguridad

En un mensaje público, la institución castrense condenó la intervención extranjera, llamó a la población a mantener la calma y advirtió que lo ocurrido en Venezuela representa una amenaza para el orden internacional.

La cabeza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, se pronunció este domingo con un mensaje público en el que condenó la intervención extranjera y advirtió que lo ocurrido en Venezuela representa una amenaza para el orden internacional. “Si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país”, afirmó el vocero castrense durante la transmisión.

En su declaración, la institución calificó los hechos como una “grosera intervención sobre la soberanía venezolana” y rechazó lo que describió como una pretensión colonialista en América Latina y el Caribe. “Esa pretensión colonialista que se quiere implementar (…) nosotros desde aquí la rechazamos”, señaló, agregando que la Fuerza Armada “vota permanentemente por la paz, por el diálogo político y por el respeto al derecho internacional”.

El mensaje incluyó un llamado directo a la población a mantener la calma y evitar escenarios de desorden. “Llamo al pueblo de Venezuela a la paz, al orden, a no caer en las tentaciones del miedo que nos quieren imponer”, dijo el portavoz, instando además a retomar las actividades económicas, laborales y educativas en los próximos días.

“La fuerza armada nacional bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama doctora Cilia Flores de Maduro, hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de los corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”, agregó.

Posteriormente, se leyó un comunicado oficial en el que la Fuerza Armada rechazó el “cobarde secuestro” del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, ocurrido el sábado 3 de enero, y aseguró que el hecho se produjo tras la muerte de parte de su equipo de seguridad y de civiles. En el texto, la institución reafirmó su respaldo al estado de conmoción exterior decretado a nivel nacional y confirmó la activación de todas sus capacidades militares, policiales y de seguridad interna.

Asimismo, la Fuerza Armada respaldó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que designó a la vicepresidenta ejecutiva como presidenta encargada y destacó la instalación de la Asamblea Nacional como un acto constitucional clave. “La patria debe prevalecer”, concluyó el mensaje.