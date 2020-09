El sheriff del condado de Multnomah en Estados Unidos, Mike Reese, desmintió la afirmación del presidente Donald Trump sobre el supuesto apoyo recibido por parte del “sheriff de Portland”.

Durante el debate presidencial del martes, el mandatario dijo que “el sheriff de Portland acaba de salir hoy y dijo: ‘apoyo al presidente Trump’”.

Sin embargo, Reese, cuyo condado incluye a Portland, recurrió a Twitter para rebatir los dichos de Trump: “en el debate presidencial de esta noche, el presidente dijo que el ‘sheriff de Portland’ lo apoya. Como sheriff del condado de Multnomah, nunca he apoyado a Donald Trump y nunca lo apoyaré”.

“Donald Trump ha hecho mi trabajo mucho más difícil desde que comenzó a hablar sobre Portland, ¡pero nunca pensé que intentaría poner a mi esposa en mi contra!“, agregó.

Los sheriff en Estados Unidos son los oficiales de policía de un condado.

Donald Trump has made my job a hell of a lot harder since he started talking about Portland, but I never thought he'd try to turn my wife against me! #PortlandSheriff #Debates2020 #DebateNight

— Mike Reese (@SheriffReese) September 30, 2020