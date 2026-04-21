Proyecto de Reconstrucción se retrasa: Presidente de la Cámara acusa que “llega siete años tarde”

El presidente de la Cámara de Diputados afirmó que el ingreso no se concretó este martes como estaba previsto y advirtió que, si no ocurre en las próximas horas, la tramitación podría postergarse por al menos 10 días.

El ingreso del Proyecto de Reconstrucción al Congreso sufrió un nuevo retraso, luego de que este martes no se concretara su presentación, tal como estaba previsto inicialmente.

Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien afirmó que fue informado durante la madrugada del cambio de agenda.

“Hoy día recibí un mensaje a las 05:40 de la mañana avisándome que no era hoy el ingreso. Pensábamos que era hoy, teníamos todo preparado”, señaló en entrevista con Radio Pauta.

El parlamentario advirtió que el retraso podría tener efectos en la tramitación legislativa, considerando el calendario del Congreso.

“Espero que sea mañana porque si no es mañana, después hay semana distrital, por lo tanto son 10 días que perderíamos en esto”, sostuvo.

En esa línea, Alessandri también cuestionó el timing de la iniciativa, asegurando que “el proyecto para mí llega siete años tarde a Chile para dinamizar la economía”.