Este martes se realizó el primer debate presidencial entre el actual mandatario que va a la reelección, Donald Trump, y el demócrata Joe Biden, quien ha sido vicepresidente.

Los aspirantes a la Casa Blanca se enfrentaron en seis temas establecidos por la Comisión de Debates Presidenciales: “El historial de Trump y de Biden”, “La Corte Suprema”, “COVID-19”, “La economía”, “Raza y violencia en nuestras ciudades” y “La integridad de las elecciones”.

El primer frente a frente entre ambos estuvo marcado por el intenso nivel de la discusión, donde el mandatario continuamente interrumpía a Biden e incluso al moderador Chris Wallace, el periodista de Fox News. Tanto así, que el hastío del candidato demócrata llegó a tal punto que le dijo al actual mandatario: “Will you shut up, man?” (“¿podrías callarte, hombre?”).

“Le da cierto rédito en términos de hacer ver a Biden como aburrido o de poca fuerza para imponerse sobre él. Pero llega un minuto en que pasa a ser falta de respeto y no sé hasta qué punto le va a servir”, comentó el analista Jaime Baeza, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la U. de Chile.

Acá 10 momentos que dejó el primer debate entre Trump y Biden.

