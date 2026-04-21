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Fin de la franquicia Sence: ¿Cuáles podrían ser sus efectos?

Por CNN Chile

21.04.2026 / 09:28

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre una de las propuestas que incluye la reforma anunciada por el Gobierno y que pronto comenzará su discusión en el Congreso. Se trata de la posibilidad de que se termine con la franquicia Sence. 

Para ello entrevistamos a Luciano Ahumada, decano (I) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales (UDP).

“En general, es difícil pensar que una capacitación o un proceso de generación de capacidades instaladas en el interior de una empresa es algo malo. Pero, por otro lado, también hay un diagnóstico más o menos compartido que Sence no ha estado operando de la mejor manera. Distintos medios en estos últimos días han reportado que se financian cursos de hasta aromaterapia; no digo que sea malo, pero ¿tiene que ver con el desarrollo y competencias laborales? Lo dudo”, dijo.

En esa línea, comentó que “desde ahí, la gran pregunta es si es que nosotros debiéramos eliminar el Sence o quizás reformarlo de una forma drástica, de manera que esté totalmente alineado con las necesidades de la reconversión laboral producto, por ejemplo, de la inteligencia artificial y de la ciencia de datos que, probablemente, van a ser una de las mayores fuerzas laborales que va a requerir la industria en el corto plazo”.

Revisa la entrevista completa

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