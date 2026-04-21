Comenzó pago para transportistas: 48 mil personas recibieron el beneficio en la primera fecha

El beneficio es entregado de manera exclusiva en Cuenta RUT y podrá ser usado solo en compras presenciales en comercios registrados con el rubro de carga de combustible.

Este lunes comenzó el pago para transportistas que entrega el Estado a través del Bolsillo Electrónico de Combustibles, en el marco del plan “Chile Sale Adelante” impulsado por el gobierno.

En esta primera fecha, un total de 48.284 personas recibieron el beneficio, según informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Dicha cifra se desglosa en 25.491 dueños y conductores de taxis colectivos, 15.351 dueños y conductores de taxis, 7.439 dueños y conductores de transporte escolar y 3 beneficiarios del transporte Arica-Tacna.

El ministro de la cartera, Louis de Grange, comentó: “Este lunes se concretó el pago a más de 46 mil conductores de taxis básicos, colectivos y transporte escolar. Durante las próximas semanas, seguiremos trabajando con la misma intensidad y compromiso, ya que este tipo de beneficios llegan directamente a quienes más se ven afectados por el alza internacional de los combustibles”.

Bono para transportistas: Así es el pago

Este mecanismo permitirá a conductores de taxis, colectivos y transporte escolar recibir un subsidio de hasta $100.000 entre abril y septiembre de 2026 o hasta el mes siguiente que el petróleo Brent alcance un promedio de 80 dólares por barril.

El Bolsillo Electrónico de Combustibles está habilitado para ser usado con Cuenta RUT y exclusivamente para compras presenciales en comercios registrados con el rubro de carga de combustible.

Asimismo, el bolsillo viene con la opción “activado” por defecto, pero puede ser desactivado.

En tanto, el beneficiario no podrá realizar transferencias desde la Cuenta RUT al bolsillo y tampoco desde el bolsillo a la Cuenta RUT.

Desde el Ministerio indicaron que “las postulaciones a este beneficio continúan abiertas a través de la plataforma dispuesta desde el 1 de abril en el sitio www.mtt.gob.cl. Quienes postulen durante este mes recibirán seis cuotas, mientras quienes lo hagan a partir de mayo, obtendrán cinco cuotas y así sucesivamente”.