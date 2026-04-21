Ministra de la Mujer toma distancia del feminismo: “Nuestro sello es el realismo, no lo ideológico”

La titular Judith Marín defendió su gestión en medio de críticas por Prodemu y cambios en SernamEG. Aseguró que su foco está en empleo, seguridad y violencia, no en definiciones ideológicas.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, tomó distancia del concepto de feminismo y definió el enfoque de su gestión como “realista”, en medio de cuestionamientos por la situación de Prodemu y ajustes en el SernamEG.

En entrevista con Iván Valenzuela en T13 Radio, la secretaria de Estado sostuvo que su administración no busca definirse bajo etiquetas ideológicas. “Cada gobierno puede trazar y quizás adoptar la consigna que busque; el gobierno anterior se consignó feminista y en todo su derecho está bien que cada uno tome la urgencia o la prioridad que guste. Este ministerio va a tener un sello de realismo y no un sesgo ideológico”, afirmó.

“No buscamos chapas”

Consultada por la ausencia del término feminismo en su discurso, Marín fue enfática en señalar que su foco está en problemas concretos. “Cada gobierno puede adoptar la consigna que quiera. Nosotros no buscamos chapas”, dijo.

Según explicó, su gestión se centra en tres ejes principales: fortalecer el empleo femenino, prevenir la violencia contra las mujeres y mejorar el acceso a la salud mediante coordinación interministerial.

La ministra agregó que estas prioridades responden a demandas recogidas en terreno y no a definiciones doctrinarias. “Que una mujer pueda insertarse en el mundo laboral es algo necesario y urgente”, planteó.

En la entrevista, Marín también abordó la situación financiera de Prodemu, señalando que la fundación arrastra un déficit estructural cercano a los $1.500 millones desde 2023.

La autoridad aseguró que no está en evaluación su cierre, pero reconoció problemas en su administración. “Estamos heredando una situación compleja, con gastos que no se pueden acreditar con fondos públicos”, indicó.