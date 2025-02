Senado de Estados Unidos aprueba nombre de Kash Patel, ferviente defensor de Trump, como director del FBI

En medio de la instancia, algunos demócratas comenzaron a hablar sobre el historial de Patel -en entrevistas de TV, apariciones en podcasts, sus libros y publicaciones en redes sociales- de pedir castigos contra las personas que él cree que son parte del "estado profundo" que ha intentado socavar a Donald Trump.

(CNN) – El Senado votó el jueves para confirmar a Kash Patel como director del FBI, instalando a un fiel leal del presidente Donald Trump y un agitador conservador al frente de la principal agencia de aplicación de la ley del país.

La nominación enfrentó un intenso escrutinio por parte de los demócratas en el Capitolio, quienes advirtieron que Patel está dispuesto a usar el puesto para buscar venganza contra los enemigos políticos percibidos de Trump.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado, el hombre aseveró que no habrá “politización” en el FBI ni “acciones retributivas” y acusó a los demócratas de seleccionar fragmentos de comentarios antiguos. “Los fragmentos de información suelen ser engañosos”, dijo en un momento dado.

Se supone que el cargo de director del FBI tiene una duración de 10 años para aislarlo de la política, pero después de recuperar la Casa Blanca, Trump dejó en claro que quería que el entonces jefe del FBI, Chris Wray, se fuera, lo que llevó a Wray a dimitir y allanó el camino para la confirmación de Patel.

Los republicanos han defendido la elección de Trump para dirigir el FBI, argumentando que Patel aportará la transparencia necesaria al FBI y desestimando polémicas declaraciones pasadas como una hipérbole.

Los republicanos del Senado ahora han aprobado una lista de nominados que inicialmente enfrentaron preguntas sobre si podrían obtener la confirmación, entre ellos Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud y Servicios Humanos, Pete Hegseth como secretario de Defensa y Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional.

Como asistente del Congreso republicano y miembro del personal de seguridad nacional de Trump, Patel luchó para desclasificar y publicar documentos para intentar socavar la investigación del FBI sobre las conexiones entre Rusia y la campaña de Trump de 2016.

Durante su audiencia de confirmación, los demócratas se centraron su historial (en entrevistas de televisión, apariciones en podcasts, sus libros y publicaciones en las redes sociales) de pedir castigos contra las personas que él cree que son parte del “estado profundo” que ha intentado socavar a Trump.

En ese sentido, expresaron su preocupación por lo que llamaron una “lista de enemigos” del libro de Patel de 2023, “Government Gangsters”. CNN informó que algunos de los 60 funcionarios incluidos en esa lista están tomando medidas drásticas para proteger a sus familias, por temor a que utilice sus poderes del FBI como arma.

“No tengo ningún interés ni deseo y, si me confirman como director del FBI, no daré marcha atrás”, afirmó. “No habrá politización en el FBI. No se tomarán medidas retributivas… en caso de que me confirmen como director del FBI”.

Más tarde señaló: “No es una lista de enemigos; eso es una caracterización totalmente errónea”.

Morgan Rimmer, Ted Barrett, Marshall Cohen y Holmes Lybrand de CNN contribuyeron a este informe.