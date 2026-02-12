Senado aprueba reforma laboral de Milei: Proyecto pasa a revisión en la Cámara

En medio de manifestaciones, el Senado aprobó el proyecto que busca realizar cambios sustanciales en la regulación de la materia laboral. La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 30 en contra, y pasará a ser discutida en la Cámara.

(EFE).- El Gobierno argentino celebró este jueves la aprobación del Senado del proyecto de reforma laboral, ratificado en la madrugada tras una extensa sesión, y afirmó que la iniciativa representa “un punto de inflexión en la historia laboral argentina”.

“Esta ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina. Tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”, afirmó la Oficina del Presidente en un comunicado difundido por las redes oficiales.

El documento, firmado por el presidente Javier Milei, señaló que la iniciativa es “una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en nuestro país”.

Tras una sesión de más de catorce horas y una tensa jornada por la batalla campal protagonizada en el centro de Buenos Aires por las fuerzas de seguridad y los manifestantes contrarios a esta reforma, la Cámara Alta aprobó en la madrugada el proyecto por 42 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

El mandatario expresó su expectativa de que la Cámara de Diputados avance con rapidez en el tratamiento del proyecto para que sea sancionado antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y Milei ofrecerá un discurso a la nación. El debate y votaciones de este proyecto de ley se llevan a cabo actualmente en sesiones extraordinarias.

Lee también:Reforma laboral de Milei: Estas son las claves del proyecto de ley que discute el Senado argentino

Varios funcionarios se sumaron a la celebración. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo en un mensaje en X que se dio “el primer paso hacia un cambio histórico”, mientras que la Jefatura de Gabinete señaló que la media sanción “representa un avance histórico hacia la mayor reforma del régimen de trabajo en los últimos 50 años en la Argentina”.

La senadora y exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, impulsora de la reforma laboral, subrayó en sus redes sociales: “La reforma laboral tiene media sanción. Ahora sí: un proyecto con orden, reglas claras y aportes de todos”.

El proyecto llegó a la Cámara Alta tras numerosas modificaciones del texto acordadas hasta última hora y negociaciones entre el Gobierno y los gobernadores provinciales, cuyos representantes parlamentarios se expresaron a favor de la medida.

Más de 70 detenidos y 12 heridos durante protesta contra la reforma laboral

Al menos 71 personas fueron detenidas y 12 agentes de las fuerzas de seguridad resultaron heridos el miércoles durante la protesta contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y aprobada durante la pasada madrugada en el Senado, afirmó este jueves la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

En una entrevista con A24, la ministra explicó que del total de detenidos, 27 fueron arrestados en estaciones de tren por portar elementos cortopunzantes o encontrarse en busca y captura, 20 en la zona del Congreso por la Policía de Buenos Aires y 24 por fuerzas federales por resistencia a la autoridad y violencia.

Monteoliva dijo que los manifestantes “buscaban desestabilizar” al Gobierno y criticó a la Justicia por poner en libertad a la mayoría de los detenidos en las últimas horas.

Entre los heridos, informó la ministra, se cuentan siete efectivos federales y cinco de la Policía local, y todos están estables. Uno de ellos recibió el impacto de una maceta arrojada desde un balcón y sufrió contusiones graves, pero se encuentra fuera de peligro.

Por su parte, el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, reportó durante la madrugada a través de su cuenta de X que había al menos quince detenidos y que otros 50 habían sido libertados.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos, organizados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, informó también a través de las redes sociales que en la madrugada seguían detenidas 30 personas y denunció que la Policía impidió, durante la protesta, que llegasen las ambulancias para atender a los heridos.

Criticó al Gobierno de querer “aprobar una reforma con balas y gases contra el pueblo”.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) habla de al menos 31 personas arrestadas y suma que cientos más fueron afectadas por los gases lacrimógenos arrojados por las fuerzas de seguridad.