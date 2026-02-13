Mundo estados unidos

Secretario de Salud de Estados Unidos: “No me asustan los gérmenes, yo aspiraba cocaína sobre tazas de baño”

Por CNN Chile

13.02.2026 / 09:25

Robert F. Kennedy Jr. realizó la confesión en el podcast "This Past Weekend w/ Theo Von", conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

(EFE) – Este jueves, el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., reconoció en un podcast que, durante su juventud, llegó a consumir cocaína de manera extrema, incluso inhalándola sobre el asiento de un inodoro.

La confesión se produjo en el programa This Past Weekend w/ Theo Von, conducido por el comediante estadounidense Theo Von.

Durante la entrevista, Kennedy relató que asistía a reuniones de recuperación y que, durante la pandemia, continuó participando en encuentros presenciales porque consideraba que su adicción representaba un riesgo mayor que el virus.

No me asustan los gérmenes; solía inhalar cocaína sobre los asientos de los inodoros“, dijo, frase que rápidamente se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación.

Kennedy ha hablado previamente sobre sus años de adicción y la importancia de la recuperación en su vida, pero esta confesión específica destaca por la crudeza de sus declaraciones.

El actual secretario de Salud enfatizó que sus experiencias pasadas forman parte de un proceso de “aprendizaje”.

