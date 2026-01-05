Secretario de Energía de Estados Unidos se reunirá con ejecutivos petroleros para hablar sobre Venezuela

Las conversaciones ahora entran al territorio de dar las garantías que exigen las empresas estadounidenses, pues ya habían levantado alertas sobre problemas de seguridad e infraestructura en el país caribeño.

(CNN) – El secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunirá con ejecutivos petroleros esta semana para discutir la posibilidad de que las compañías estadounidenses vuelvan a apoyar la perforación de petróleo en Venezuela, dijo un portavoz del Departamento de Energía.

Wright se reunirá con los ejecutivos en la Conferencia de Energía, CleanTech y Utilities de Goldman Sachs en Miami, dijo el portavoz.

Bloomberg News fue el primero en informar sobre las reuniones planeadas por Wright.

Contexto: Algunas fuentes de la industria petrolera han expresado su preocupación por el regreso al país, lo que plantea problemas de seguridad y necesidades básicas de infraestructura. Chevron es la única petrolera estadounidense que queda en el país.

CNN informó previamente que, en las semanas previas a la operación militar estadounidense para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro, funcionarios de la administración Trump contactaron con compañías petroleras estadounidenses para evaluar su interés en regresar a Venezuela. Las empresas se mostraron reticentes a comprometerse a reinvertir en el país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo , según dos fuentes familiarizadas con el proceso.