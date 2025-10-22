Salvador Allende vs. Giorgio Armani: Se desata polémica en Italia por intento de cambio de nombre a polideportivo

La idea de renombrar el sitio fue impulsada por el grupo municipal de los ultraderechistas Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni.

En la tranquila ciudad de Cinisello, al norte de Italia, una propuesta desató la polémica: el cambio del nombre del polideportivo Salvador Allende por el del diseñador Giorgio Armani.

El cambio, que busca rendir homenaje a uno de los íconos del lujo italiano, desató una ola de críticas de sectores que acusan un intento por borrar la memoria del expresidente chileno, figura histórica de la izquierda.

El hecho escaló a tal punto que se debió suspender el pleno en el que se debía debatir la propuesta, instancia que terminó entre gritos y empujones de los concejales, según informaron este martes los medios locales.

La idea de renombrar el sitio en honor al diseñador fallecido en septiembre fue impulsada por el grupo municipal de los ultraderechistas Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni.

Desde la oposición municipal de izquierdas acusaron los intentos de la corporación derechista como un acto de “revisionismo histórico”. “Es claramente de un intento de reescribir la historia escondida detrás del nombre de Armani“, dijo Andrea Catania, líder del Partido Demócrata local.

Catania recalcó que la decisión de dedicar el edificio en honor al expresidente chileno “no es una peculiaridad ideológica“, ya que “cuenta una página de acogida y solidaridad, cuando en el año 1973 Cinisello abrió sus puertas a los refugiados chilenos que huían de la dictadura“.

En un comunicado, los partidos de centroizquierda señalaron que “este no es el momento de dividir a nuestra comunidad empañando la historia de Cinisello, que en los 70 estuvo a la vanguardia de la acogida de tantos refugiados chilenos y de la afirmación de los valores de la democracia contra el golpe de Pinochet”.

El impulsor de la propuesta, Maurizio Colosimo, afirmó a La Repubblica que no tiene nada en contra de Allende. “Es una persona muy respetable, pero el 90% de nuestro edificio se utiliza para el baloncesto y me parece que el valor del trabajo de Giorgio Armani es indudable, no solo en el mundo de la moda, sino también en el del deporte y el baloncesto en particular”.