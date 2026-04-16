Rusia lanza ataque masivo con 659 drones y 44 misiles contra Ucrania: Al menos 18 muertos y 118 heridos

(CNN) – Rusia desató una de sus mayores ráfagas de drones y misiles contra Ucrania en las últimas 24 horas, dejando al menos 18 muertos y 118 heridos, informaron autoridades este jueves.

La Fuerza Aérea ucraniana registró el lanzamiento de 659 drones y 44 misiles, dirigidos a grandes ciudades como Kiev, Odesa, Járkov, Dnipró y Zaporiyia.

El saldo de los ataques en las principales ciudades

En Kiev, cuatro personas fallecieron, incluido un niño de 12 años, y 48 resultaron heridas. Odesa sufrió ocho muertos en un edificio residencial impactado primero por un dron y luego por un misil balístico. Dnipró reportó tres muertos y 34 heridos, mientras que Zaporiyia sumó una víctima fatal.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, condenó los ataques como “crímenes de guerra”. El presidente Volodimir Zelensky afirmó que Rusia “apuesta por la guerra” y pidió no relajar las sanciones. Los bombardeos ocurren tras una frágil tregua de 32 horas por Pascua.