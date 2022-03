(CNN) – El jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA, por sus siglas en inglés), Rafael Mariano Grossi, confirmó que Rusia tiene el control de las plantas de energía nuclear de Chernobyl y Zaporizhzhia.

Cabe recordar que Chernobyl, el sitio del peor desastre nuclear del mundo en 1986, fue controlado por las fuerzas rusas la semana pasada. Actualmente, la planta de Zaporizhzhia acaba de caer bajo el control de Moscú.

Durante los combates, un proyectil ruso golpeó un edificio dentro del sitio, provocando un incendio localizado. Ninguno de los reactores estaba cerca y no se vieron afectados. Finalmente, el fuego fue extinguido y los sistemas de monitoreo de radiación son completamente funcionales.

I'm deeply concerned with situation at #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Spoke with #Ukraine PM Denys Shmygal; @IAEAorg's monitoring and in close contact with #Ukraine's nuclear regulator and operator. I appeal to parties to refrain from actions that can put NPPs in danger.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 4, 2022