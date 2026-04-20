Robot gana carrera de 21 kilómetros en Beijing y supera récord humano de media maratón

Una de las cosas más llamativas de esta carrera fue que contó con la participación de otros robots que actuaron como agentes de tránsito para dirigir a los participantes con gestos de brazo y su voz.

Se trata del robot humanoide de Honor, fabricante chino de smartphones, que logró correr 21 kilómetros en sólo 50 minutos y 26 segundos, superando el récord mundial del corredor ugandés Jacob Kiplimo, quien completó la misma distancia en unos 57 minutos en marzo, en la carrera de ruta de Lisboa.

Hace solo un año, en 2025, apenas un 30% de los robots lograba terminar la carrera. Se caían, se desviaban, perdían el equilibrio. Según Du Xiaodi, ingeniero de desarrollo de pruebas de Honor, el robot ganador fue puesto a prueba con atletas humanos sobresalientes y fue preparado con un potente sistema de refrigeración líquida para esta maratón.

Una de las cosas más llamativas de esta carrera fue que contó con la participación de otros robots que actuaron como agentes de tránsito para dirigir a los participantes con gestos de brazo y su voz.

Durante la carrera, muchos robots fueron penalizados por ser controlados a distancia, ya que el sistema favorece a aquellos que toman decisiones por sí mismos: esquivar curvas, ajustar el ritmo, no caerse. También uno de ellos se estrelló en la línea de salida y otro chocó contra una barrera.

Beijing E-Town indicó que alrededor del 40% de los robots recorrieron el circuito de forma autónoma, mientras que los demás fueron controlados a distancia.

China lleva años empujando la robótica humanoide como industria estratégica. Este tipo de eventos son vitrinas donde empresas, universidades y el Estado prueban capacidades en condiciones reales, donde se ponen a prueba sistemas de equilibrio dinámico, inteligencia artificial aplicada al movimiento, eficiencia energética y el diseño biomecánico inspirado en atletas humanos.

Incluso algunos robots tienen sistemas de enfriamiento similares a los de smartphones para no sobrecalentarse mientras corren.