RFK Jr. elimina a todos los miembros actuales del comité asesor de vacunas de los CDC

El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., desmanteló en su totalidad el comité asesor que orienta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Esto ocurre de cara a la reunión del 25 de junio, en la que se debatirá sobre las vacunas contra la COVID-19, la influenza, entre otras.

(CNN)—El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., desestimó el lunes a un panel de expertos asesores en vacunas que históricamente ha guiado las recomendaciones de vacunas del gobierno federal, diciendo que el grupo está “plagado de conflictos de intereses”.

La totalidad del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, compuesto por 17 miembros y que asesora a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) sobre el calendario de vacunación y la cobertura obligatoria de inmunizaciones, será jubilado y reemplazado por nuevos miembros, anunció Kennedy en un artículo de opinión del Wall Street Journal . El secretario del HHS tiene la autoridad para nombrar y destituir a los miembros del ACIP, quienes suelen desempeñar sus cargos durante ciclos de cuatro años. Sin embargo, la destitución prematura de todo el panel no tiene precedentes.

Kennedy afirmó que varios de los miembros del panel —tradicionalmente pediatras, epidemiólogos, inmunólogos y otros médicos— fueron nombrados a última hora por la administración Biden. «Sin destituir a los miembros actuales, la administración Trump no habría podido nombrar a la mayoría de los nuevos miembros hasta 2028», escribió.

Los miembros del ACIP no son designados políticamente. Sin embargo, Kennedy, quien ha criticado durante mucho tiempo la política federal de vacunas y su seguridad, argumentó que el grupo actual está plagado de conflictos de intereses y no ha sido transparente en sus recomendaciones sobre vacunas. El ACIP consideró recientemente limitar las recomendaciones para la vacunación infantil contra la COVID-19.

Kennedy había prometido previamente al senador Bill Cassidy, republicano de Luisiana y presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, que consultaría con el senador sobre la posibilidad de cubrir puestos clave en los consejos asesores sobre vacunas.

Un portavoz de Cassidy no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El comité tiene previsto reunirse el 25 de junio para debatir las vacunas contra la COVID-19, el VSR, la influenza, el VPH y la enfermedad meningocócica. El HHS indicó que la reunión se celebrará, lo que le da a la agencia aproximadamente dos semanas para conformar su panel asesor.

“Nombrar a personas tan rápido significa que no fueron investigadas adecuadamente y que no hay tiempo real para revisar los conflictos de intereses”, declaró a CNN Dorit Reiss, profesora de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de California en San Francisco. “Esto no restaurará la confianza en las vacunas y no está diseñado para hacerlo”.