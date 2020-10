Las portadas de la revista Time suelen ser comentadas fuera de los límites de Estados Unidos y son destacadas por poner en una imagen un fenómeno contingente que atraviese ese país o que involucre al resto del globo. Y su nuevo número no es la excepción.

La publicación decidió modificar su clásico logo que había permanecido inalterable por 98 años por una directa y sencilla palabra: VOTE (vota).

La portada es publicada a 12 días de que se realicen las elecciones en EE.UU. que decidirán si Donald Trump permanece en la Casa Blanca por otro período de cuatro años o será Joe Biden el nuevo mandatario.

Al respecto, Edward Felsenthal, editor en jefe y director ejecutivo de Time, comentó que “en nuestra nueva portada por primera vez en nuestra historia reemplazamos el logo. Una cobertura especial sobre las elecciones históricas”.

“Para marcar este momento histórico, posiblemente una decisión tan trascendental como la que cualquiera de nosotros haya tomado en las urnas, por primera vez en nuestros casi 100 años de historia reemplazamos nuestro logotipo en la portada de nuestra edición de EE.UU.“, escribieron en la publicación.

Y concluyeron que “nos encontramos en un momento raro, uno que separará la historia del antes y el después durante generaciones. Es el tipo de momento en el que los lectores de todo el país y del mundo siempre han recurrido a TIME. Te damos las gracias por hacerlo ahora”.

Este jueves se realizará el segundo y último debate presidencial entre los candidatos, el que será transmitido por CNN Chile desde las 22 horas.

Our new cover, the first time in our history we’ve replaced the logo. With a special report on voting in this historic election led by @haleybureau with @JustinWorland @VeraMBergen @wjhenn @aabramson and a double header from @mollyesque. VOTE! https://t.co/RJsQWw54ow pic.twitter.com/HlcY3gKStc

— Edward Felsenthal (@efelsenthal) October 22, 2020