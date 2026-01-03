Venezuela: Reportan múltiples explosiones en Caracas y sobrevuelo de aviones

Varias zonas de la ciudad estaban sin energía eléctrica y los periodistas de CNN en la capital venezolana pudieron escuchar el sonido de aeronaves después de las explosiones.

Un equipo de CNN presenció varias explosiones la madrugada del sábado en Caracas y reportó que algunas zonas de la ciudad estaban sin electricidad.

La primera explosión fue registrada aproximadamente a la 1:50 a.m., hora local, (0:50 a.m., hora de Miami).

“Una fue tan fuerte que mi ventana tembló después de ella”, dijo la corresponsal de CNN en Español, Osmary Hernandez.

Aumento de tensión entre EE.UU. y Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en repetidas ocasiones que su país se está preparando para tomar nuevas medidas contra las presuntas redes de tráfico de drogas en Venezuela y que los ataques terrestres comenzarán “pronto”.

En octubre, Trump dijo que autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para reprimir los flujos ilegales de migrantes y drogas procedentes de la nación sudamericana.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios.

El presidente Trump advirtió en noviembre sobre la posibilidad de ataques en territorio venezolano en medio de su campaña contra Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de supuestamente liderar una red de narcotráfico.

El pasado viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un ataque contra una “gran instalación” dentro de su campaña contra una red de narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

El lunes, Trump indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Según informó el New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

El jueves, Maduro dijo, en una entrevista, que el sistema defensivo de su país “ha garantizado y garantizará la integridad territorial” venezolana, al ser consultado sobre este presunto ataque terrestre, que no confirmó ni desmintió.