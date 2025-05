Reportan atropello masivo durante celebraciones de hinchas del Liverpool por la Premier League

La tarde de este lunes se reportó un atropello múltiple en el centro de la ciudad de Liverpool, donde miles de hinchas se encontraban celebrando el triunfo del equipo de fútbol Liverpool por la obtención de la Premier League.

Según consigna el medio Liverpool Echo, la policía de Merseyside indicó que “actualmente estamos atendiendo informes de un accidente de tráfico en el centro de Liverpool”

En los registros compartidos en redes sociales se observa a un auto que embistió a una multitud de personas que se encontraba en la calle.

La policía se encuentra investigando el hecho.

De momento, el citado medio indicó que habría varias personas heridas, que fueron trasladadas a recintos hospitalarios. Además, el responsable de la emergencia habría sido detenido.

Hasta el momento no se saben las causas que habrían provocado la situación.

Tras el hecho, el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, manifestó que “las escenas en Liverpool son espantosas; mis pensamientos están con todos aquellos heridos o afectados”.

Agradeció a la policía a servicios de emergencia por su rápido actuar y continua respuesta frente a este “impactante incidente” y añadió que se mantiene informado sobre los acontecimientos.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.

I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.

I’m being kept updated on developments and ask that we give the police…

