Reino Unido se dispone a reconocer hoy al Estado de Palestina

El país se suma a otras naciones, como Canadá y Francia, que reconocerán un Estado palestino.

(CNN) – El Reino Unido se dispone a reconocer hoy un Estado palestino después de que Israel no cumpliera una serie de condiciones establecidas por el primer ministro británico, Keir Starmer.

Se espera que Starmer confirme la medida después de concluir que la situación en Gaza se ha deteriorado desde que instó a Israel a cambiar de rumbo durante el verano, informó PA Media.

El Reino Unido es uno de los numerosos países, entre ellos Canadá y Francia, que reconocerán un Estado palestino, en un gesto simbólico que aumentará el aislamiento diplomático de Israel mientras la guerra en Gaza se acerca a su segundo aniversario.

El próximo anuncio de Starmer cumplirá su promesa de julio de reconocer un Estado palestino si Israel no acepta un alto el fuego y reaviva la perspectiva de una solución de dos Estados, condiciones que Israel ha rechazado.

La decisión del Reino Unido se produce a pesar de la presión de políticos estadounidenses, quienes afirman que afectará la seguridad de Israel, así como la de las familias de los rehenes retenidos por Hamás en Gaza.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró durante una visita al Reino Unido que el reconocimiento de Palestina era uno de los pocos desacuerdos entre ambos aliados.

Starmer ha subrayado que el reconocimiento de un Estado palestino no supone en ningún caso una victoria para Hamás, que, según afirma, no debe desempeñar ningún papel en ninguna gobernanza futura del enclave.

Israel ha dicho que reconocer un Estado palestino es una recompensa al terrorismo.