Mundo reino unido

Reino Unido implementa identificación digital para frenar la inmigración irregular

Por CNN Chile

26.09.2025 / 08:25

{alt}

El primer ministro Keir Starmer defendió el nuevo sistema como una herramienta para reforzar la seguridad fronteriza y evitar el empleo ilegal.

El gobierno del Reino Unido anunció este viernes la puesta en marcha de un sistema digital de identificación que ciudadanos y residentes deberán presentar para realizar trámites básicos como acceder a un empleo. El objetivo principal de la medida es combatir la inmigración irregular.

El primer ministro Keir Starmer calificó la iniciativa como una “enorme oportunidad”, asegurando que “complicará trabajar de manera ilegal” y “hará las fronteras más seguras”. Al mismo tiempo, destacó que quienes tengan estatus legal podrán acceder a servicios “más rápidamente”.

Lee también: “Embajador de Chile en EE.UU. afirma que “no tiene sentido” que países del Consejo de ONU veten una nominación como la de Bachelet”

“Sé que la gente trabajadora está preocupada por el nivel de migración ilegal de este país. Una frontera segura y una migración controlada son demandas razonables y este gobierno escucha y responde”, afirmó Starmer en un comunicado.

El sistema permitirá disponer en un dispositivo electrónico de una prueba legal de identidad y estatus de residencia. No obstante, el Ejecutivo aún debe definir cómo funcionará para quienes no dispongan de un teléfono móvil inteligente.

Las reacciones del mundo político

Desde la oposición, la conservadora Kemi Badenoch calificó la medida como un “truco desesperado” para desviar la atención frente a la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha. Aun cuando reconoció que existen argumentos a favor y en contra, adelantó que los tories se opondrán a cualquier sistema que sea obligatorio.

El gobierno británico, en cambio, defiende que se trata de un mecanismo “práctico y seguro”, destacando que otros países ya lo aplican con éxito. También proyecta que, a futuro, pueda servir para agilizar trámites vinculados a servicios sociales o permisos de conducir.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Netanyahu ordena que su discurso ante la ONU se transmita en toda la Franja de Gaza mediante altavoces
Gobierno actualizó listado de empresas estratégicas que no tienen derecho a huelga: ¿Cuáles son?
¿Regularizaciones masivas u otro camino? Experto reflexiona sobre la política migratoria para la agricultura
Camión arrasó con cables del tendido eléctrico y poste de luz en Providencia
Antonio Walker insiste en propuesta de regularización de migrantes para mundo agro: "Llamo al mundo político a dejar el populismo"
U de Chile se sube a la "otakuneta": Clark confirma compra del pase de Javier Altamirano y lo asegura como pieza clave para 2026