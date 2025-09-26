Reino Unido implementa identificación digital para frenar la inmigración irregular

El primer ministro Keir Starmer defendió el nuevo sistema como una herramienta para reforzar la seguridad fronteriza y evitar el empleo ilegal.

El gobierno del Reino Unido anunció este viernes la puesta en marcha de un sistema digital de identificación que ciudadanos y residentes deberán presentar para realizar trámites básicos como acceder a un empleo. El objetivo principal de la medida es combatir la inmigración irregular.

El primer ministro Keir Starmer calificó la iniciativa como una “enorme oportunidad”, asegurando que “complicará trabajar de manera ilegal” y “hará las fronteras más seguras”. Al mismo tiempo, destacó que quienes tengan estatus legal podrán acceder a servicios “más rápidamente”.

Lee también: “Embajador de Chile en EE.UU. afirma que “no tiene sentido” que países del Consejo de ONU veten una nominación como la de Bachelet”

“Sé que la gente trabajadora está preocupada por el nivel de migración ilegal de este país. Una frontera segura y una migración controlada son demandas razonables y este gobierno escucha y responde”, afirmó Starmer en un comunicado.

El sistema permitirá disponer en un dispositivo electrónico de una prueba legal de identidad y estatus de residencia. No obstante, el Ejecutivo aún debe definir cómo funcionará para quienes no dispongan de un teléfono móvil inteligente.

Las reacciones del mundo político

Desde la oposición, la conservadora Kemi Badenoch calificó la medida como un “truco desesperado” para desviar la atención frente a la llegada de migrantes a través del canal de la Mancha. Aun cuando reconoció que existen argumentos a favor y en contra, adelantó que los tories se opondrán a cualquier sistema que sea obligatorio.

El gobierno británico, en cambio, defiende que se trata de un mecanismo “práctico y seguro”, destacando que otros países ya lo aplican con éxito. También proyecta que, a futuro, pueda servir para agilizar trámites vinculados a servicios sociales o permisos de conducir.