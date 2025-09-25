Embajador de Chile en EE.UU. afirma que “no tiene sentido” que países del Consejo de ONU veten una nominación como la de Bachelet

El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, analizó en CNN Chile la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas y el rol que cumple el Consejo de Seguridad. “Los países no quieren utilizar el veto contra una persona”, señaló.

El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, se refirió en Hoy Es Noticia de CNN Chile a la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

En primer lugar, sobre el momento que enfrenta el organismo a 80 años de su fundación, Valdés señaló que, desde su perspectiva, atraviesa “el momento más delicado desde la época en que fue fundada, a fines de la Segunda Guerra Mundial”.

“Ha tenido muchos momentos de crisis Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, pero lo que hay hoy día es un cuadro de desconocimiento”, comentó.

Entre los factores que explicó, destacó el bloqueo entre los cinco miembros permanentes del organismo, quienes poseen derecho a veto.

“No ha habido capacidad de diálogo ni de avanzar en los problemas reales que tiene el mundo hoy día. Y esos cinco miembros están bloqueados entre sí; no han permitido el cambio del Consejo de Seguridad, que obviamente debería permitir el acceso de otros países del mundo, tanto en África como en América Latina, y por lo tanto la gente entiende que Naciones Unidas no está funcionando”, enfatizó.

En ese sentido, reiteró que esta situación ha impedido llegar a acuerdos.

“Naciones Unidas no existe aparte de los países que la conforman”, advirtió.

La nominación de Michelle Bachelet

Consultado por los cuestionamientos de la oposición respecto a la nominación de la expresidenta Michelle Bachelet, Valdés aclaró: “Se presentaba ahora la candidatura de Bachelet o, efectivamente, no se podía presentar más adelante”, y explicó que actualmente existen dos candidaturas que son parte del organismo y están realizando su propia postulación.

“Evidentemente había que hacerlo ahora y eso tiene repercusiones. Estamos en un periodo electoral y entiendo que eso ha generado discusiones en Chile, pero lo que me interesa subrayar es que hay que tener un gran coraje para pensar en estar hoy día a cargo de Naciones Unidas y hacerse responsable y promover una reforma radical como la que tiene que tener el organismo. Aquí no estamos hablando de una continuidad”, afirmó.

Además, adelantó que la ex Alta Comisionada de los Derechos Humanos, en algún momento, se reunirá con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad para explicar su programa.

“Ahora, a ningún país entre los cinco miembros permanentes le conviene mucho levantar a un candidato como su candidato, porque eso provoca un veto de quien no piensa como el país que lo está impulsando. Es decir, si hay demasiado ruido de uno de los cinco miembros a favor de un candidato, ese candidato va a ser vetado por alguien más”, precisó.

En este contexto, consideró que “los países no quieren utilizar el veto contra una persona. Usar el veto por parte de Estados Unidos, Rusia o China significaría un acto de animadversión hacia el país de origen de esa persona, lo que no tiene sentido. Por eso, harán lo posible por no vetar”.

Finalmente, Valdés consideró importante que la exmandataria establezca reuniones con cada uno de los países que forman parte del organismo, tanto con los cinco miembros permanentes del Consejo como con los 10 miembros no permanentes.