(CNN) – Dos de los perros corgis de la reina Isabel, así como su caballo favorito Emma, fueron vistos mientras la procesión fúnebre pasaba por el Castillo de Windsor.

A lo largo de su vida, la monarca fue fotografiada regularmente con sus corgis galeses a sus pies.

La pasión de la reina por los corgis se remonta a su infancia, cuando se enamoró de Dookie, el perro de su padre el rey Jorge VI. En 1944, cuando cumplió 18 años, le regalaron una cachorra de corgi galés de Pembroke llamada Susan. Tal era su apego a Susan que, según los informes, la llevó a su luna de miel en 1947. Susan murió en enero de 1959.

Los corgis que tenía antes de morir ahora vivirán con el duque y la duquesa de York, Andrés y Sarah, dijo a CNN una fuente cercana al duque de York la semana pasada.

