Mundo Venezuela

Venezuela: Reportan disparos en el Palacio de Miraflores

Por CNN Chile

05.01.2026 / 21:55

{alt}

Internautas difundieron videos y mensajes sobre el tiroteo, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa de los disparos ni se reportan víctimas.

(CNN Chile/ EFE) – Este lunes, diversos usuarios en redes sociales advirtieron disparos en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas.

Internautas difundieron videos y registros sobre el tiroteo, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa de los disparos ni se reportan víctimas.

Testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Videos geolocalizados por CNN muestran lo que parecen ser luces de drones y fuego antiaéreo en el cielo nocturno.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

El hecho ha generado preocupación entre residentes y transeúntes de la zona, a raíz de la incertidumbre que generó el ataque de Estados Unidos el sábado pasado.

Durante el operativo, fuerzas norteamericanas detuvieron a Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores, quienes están actualmente enfrentando cargos en New York.

Noticia en desarrollo…

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Grossman afirma que Chile debiera reimpulsar investigación de la CPI contra Venezuela, con información del caso Ojeda
Machado habría perdido el respaldo de Trump por aceptar el Nobel de la Paz, según el The Washington Post
Grau reconoce tener "responsabilidad comunicacional” en discusión de "ley de amarre" en sector público
Claudio Grossman tras intervención de Estados Unidos en Venezuela: "¿Cuál es el mensaje que se da a Rusia, a China?
Trump descarta una pronta convocatoria de elecciones libres en Venezuela: "Tenemos que ayudar al país a recuperarse"
Trump asegura que Delcy Rodríguez está "cooperando" con EE.UU.: "Quiere que su país sobreviva"