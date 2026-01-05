Venezuela: Reportan disparos en el Palacio de Miraflores
Por CNN Chile
05.01.2026 / 21:55
Internautas difundieron videos y mensajes sobre el tiroteo, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa de los disparos ni se reportan víctimas.
(CNN Chile/ EFE) – Este lunes, diversos usuarios en redes sociales advirtieron disparos en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas.
Testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.
Videos geolocalizados por CNN muestran lo que parecen ser luces de drones y fuego antiaéreo en el cielo nocturno.
Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.
El hecho ha generado preocupación entre residentes y transeúntes de la zona, a raíz de la incertidumbre que generó el ataque de Estados Unidos el sábado pasado.
Durante el operativo, fuerzas norteamericanas detuvieron a Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores, quienes están actualmente enfrentando cargos en New York.
Noticia en desarrollo…