Venezuela: Reportan disparos en el Palacio de Miraflores

(CNN Chile/ EFE) – Este lunes, diversos usuarios en redes sociales advirtieron disparos en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en Caracas.

Internautas difundieron videos y registros sobre el tiroteo, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa de los disparos ni se reportan víctimas.

Testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas.

Videos geolocalizados por CNN muestran lo que parecen ser luces de drones y fuego antiaéreo en el cielo nocturno.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

El hecho ha generado preocupación entre residentes y transeúntes de la zona, a raíz de la incertidumbre que generó el ataque de Estados Unidos el sábado pasado.

Durante el operativo, fuerzas norteamericanas detuvieron a Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores, quienes están actualmente enfrentando cargos en New York.

Noticia en desarrollo…

#LOÚLTIMO | Reportan tiroteo en Caracas, Venezuela, en inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. Esto se sabe. Ampliación >>> https://t.co/Gl1EzsvSdz pic.twitter.com/P5CP47w94C — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 6, 2026