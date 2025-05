Las razones detrás del retiro de Elon Musk del gobierno de Trump: Discrepancias fiscales y presión por sus negocios

Elon Musk ha puesto fin a su breve, pero polémico paso por el Gobierno del presidente Donald Trump.

El empresario sudafricano, quien asumió un rol temporal en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), confirmó su salida este miércoles por la noche a través de una publicación en X, la red social que también lidera.

“Al finalizar mi mandato como Empleado Gubernamental Especial, quiero agradecer al presidente @realDonaldTrump la oportunidad de reducir el gasto innecesario”, escribió Musk, destacando su contribución a los recortes federales y asegurando que la misión del DOGE “se fortalecerá con el tiempo”.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025