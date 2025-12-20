¿Quiénes aparecen en la última publicación de documentos de Epstein?

Aunque las imágenes no muestran actividades sexuales y muchas corresponden a eventos públicos o encuentros sociales, su difusión vuelve a poner bajo escrutinio las relaciones del financista con celebridades y personajes influyentes.

(CNN) – Entre los miles de documentos publicados ayer relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein había fotografías y archivos que incluían figuras notables y celebridades.

Ninguna de las imágenes publicadas muestra actividad sexual y muchas son simplemente imágenes de personas juntas en eventos o funciones públicas.

A continuación se muestran algunas de las caras conocidas que aparecen en los documentos: