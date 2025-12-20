Mundo jeffrey epstein

¿Quiénes aparecen en la última publicación de documentos de Epstein?

20.12.2025 / 13:43

Aunque las imágenes no muestran actividades sexuales y muchas corresponden a eventos públicos o encuentros sociales, su difusión vuelve a poner bajo escrutinio las relaciones del financista con celebridades y personajes influyentes.

(CNN) – Entre los miles de documentos publicados ayer relacionados con la investigación de Jeffrey Epstein había fotografías y archivos que incluían figuras notables y celebridades.

Ninguna de las imágenes publicadas muestra actividad sexual y muchas son simplemente imágenes de personas juntas en eventos o funciones públicas.

A continuación se muestran algunas de las caras conocidas que aparecen en los documentos:

  • Expresidente Bill Clinton: El 42.º presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, tuvo una presencia destacada en los documentos publicados. Una imagen lo mostraba en un jacuzzi junto a alguien cuyo rostro había sido censurado. Un portavoz de Clinton declaró ayer que la administración Trump se estaba “protegiendo de lo que viene”.
  • Actor Kevin Spacey: Otra imagen muestra a Clinton en Londres con su exasesor principal, Doug Band, y el actor Kevin Spacey. Parece ser de octubre de 2002, cuando Clinton viajó a África en un viaje humanitario a bordo del jet privado de Epstein con Spacey y el actor Chris Tucker. Hablando en nombre de Spacey, una fuente familiarizada con el asunto declaró a CNN: «Nos alegra ver la publicación de los archivos», y añadió que el hecho de que el avión fuera propiedad de Epstein «carece de importancia».
  • Cantante Michael Jackson: Otra foto publicada muestra al ícono del pop Michael Jackson junto a Epstein. Ambos aparecen de pie frente a una pintura que parece ser una mujer desnuda. No se sabe con certeza cuándo ni dónde se tomó la foto. Jackson falleció en 2009. CNN contactó a los herederos de Jackson para obtener comentarios, pero no recibió respuesta inmediata.
  • El periodista Walter Cronkite: El difunto presentador de CBS News, Walter Cronkite, aparece varias veces en la última tanda de documentos de Epstein. En una serie de fotos etiquetadas como “Walter Cronkite 1/07”, Cronkite aparece sentado frente al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein en un sofá junto a otro hombre.
  • Cantante y actriz Diana Ross: Una foto publicada muestra a la cantante y actriz Diana Ross junto a Clinton, Jackson y una persona cuyo rostro está censurado. CNN contactó a representantes de Ross, pero no recibió respuesta inmediata.

