Quién es Peter Navarro: El cerebro detrás de los aranceles de Donald Trump y enemigo de Elon Musk

(CNN Español) — Peter Navarro, principal asesor comercial del presidente Donald Trump, se ha convertido en las últimas semanas en uno de los personajes más importantes de la Casa Blanca.

Se trata de una de las mentes detrás de la política arancelaria que acaba de sacudir al mundo y uno de los mayores impulsores de la guerra comercial con China.

Para dejarlo claro, en medio de los derrumbes bursátiles y de las primeras respuestas por parte de otros países, esta semana lanzó una advertencia a través de una columna de opinión publicada en el Financial Times: “Esto es solo el comienzo”.

Allí, Navarro defendió la agenda arancelaria de Trump como una “reestructuración largamente postergada” de un sistema de comercio internacional “amañado contra Estados Unidos”.

Lee también: Asesor de Trump critica a Elon Musk por defender eliminación de aranceles con Europa

Según él, “la doctrina arancelaria recíproca de Trump logra exactamente lo que la Organización Mundial del Comercio (OMC) no ha logrado: obligar a los países extranjeros a hacerse cargo”.

Su posición dura respecto de los aranceles le valió esta semana un insulto por parte de otro hombre fuerte de la administración Trump: Elon Musk. El fundador de Tesla y funcionario del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) dijo que Navarro es “un perfecto idiota”.

Fue en respuesta a una entrevista en la que el asesor comercial de la Casa Blanca analizó que la posición de Tesla como “ensamblador de automóviles” en lugar de fabricante podría entrar en conflicto con las políticas arancelarias de Trump.

En una declaración audaz, Navarro afirmó sobre Tesla: “Si vas a su planta de Texas, buena parte de los motores que recibe, que en el caso de los vehículos eléctricos son las baterías, provienen de Japón y China. La electrónica proviene de Taiwán”.

“La diferencia entre nosotros y Elon —polemizó Navarro— radica en que queremos que los neumáticos se fabriquen en Akron. Queremos que las transmisiones se fabriquen en Indianápolis. Queremos que los motores se fabriquen en Flint y Saginaw. Y queremos que los vehículos se fabriquen aquí”.

Su rol durante el primer mandato de Trump

La relación entre Trump y Navarro no es nueva. Tuvo un rol importante durante el primer mandato del republicano (2016-2021), en el que también sirvió como asesor presidencial y como director de la Oficina de Política Comercial y Manufacturera (OTMP), una oficina que, según los archivos oficiales sobre la primera presidencia de Trump, se estableció “para defender y servir a los trabajadores y fabricantes estadounidenses”.

“Como director de la OTMP, el Dr. Navarro asesora al presidente sobre políticas para impulsar el crecimiento económico, reducir el déficit comercial y fortalecer las bases industriales de manufactura y la defensa de Estados Unidos”, continúa el texto sobre el rol del asesor presidencial.

Lo hecho durante el primer Gobierno de Trump le valió a Navarro un lugar en la lista de los 28 funcionarios alcanzados por sanciones de China en enero de 2021. Beijing justificó su decisión diciendo que se trataba de “políticos anti-China”, responsables de decisiones “locas” que implicaron interferencia en los asuntos internos, un ataque a los intereses chinos, una ofensa a los ciudadanos de ese país y afectado las relaciones entre ambos países.

En los archivos de la primera presidencia de Trump también se indica que, antes de su nombramiento, Navarro colaboraba regularmente en algunos medios como analista de mercados financieros y experto en China, y que es autor de numerosos libros sobre economía, análisis de mercados financieros y macroeconomía.

Además de ser profesor emérito de economía y políticas públicas en la Universidad de California, en Irvine, también posee un doctorado en economía en la Universidad de Harvard, lo que le valió otra crítica de Musk, quien en un comentario en X que luego borró afirmó que eso es “algo malo” y que no había “construido nada”.

El paso de Navarro por una prisión federal

Pero incluso durante los cuatro años que Trump estuvo fuera de la Casa Blanca, el rol de Navarro no ha sido menor, sino que fue el primer exfuncionario de la Casa Blanca en ser encarcelado por desacato al Congreso.

Navarro fue sentenciado a cuatro meses de prisión por negarse a cumplir con una citación de la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021. Había sido citado para que presentara documentos y testimonios relacionados con los intentos de anular las elecciones de 2020, que culminaron con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

Durante su paso por prisión, Navarro, quien tiene más de 70 años, trabajó como empleado de la biblioteca jurídica. Su asesor legal, Sam Mangel, indicó que era querido y respetado por sus compañeros de prisión.

Inmediatamente después de salir de una prisión federal en Miami, Navarro se dirigió a la Convención Nacional Republicana: “Tengo un mensaje muy simple para ustedes. Si pudieron venir por mí, si pueden venir por Donald Trump, tengan cuidado, también vendrán por ustedes”, advirtió a los asistentes en Milwaukee, donde su exjefe fue oficializado como candidato presidencial republicano para 2024.

“Y esto es lo más dulce que voy a decir hoy: voten por Trump-Vance ‘24”, culminó

Navarro y Ron Vara

Pero el asesor presidencial no es solo un experto en comercio exterior y política arancelaria. Y tampoco es únicamente uno de los hombres del riñón de Trump, que se ha ganado la confianza presidencial sirviendo en una prisión federal. Navarro también parece ser una persona con una mente creativa y, según él mismo dice, en la búsqueda de “entretener”.

Es que eso fue lo que respondió cuando se descubrió, en 2019, que uno de los expertos citados al menos seis veces en sus libros —incluido The Coming China Wars, de 2008— no solo no existía, sino que su nombre, Ron Vara, era un anagrama de su propio apellido.

En otro de sus libros —Death by China, de 2011— Navarro cita a “Ron Vara” para demostrar su punto de vista sobre la amenaza que representa Beijing para la economía estadounidense. “Solo los chinos pueden convertir un sofá de cuero en un baño de ácido, una cuna en un arma letal y la batería de un celular en metralla desgarradora”, afirmaba entonces Vara, citado por Navarro.

Entonces, dijo que se trató de un “dispositivo y de un seudónimo extravagantes”, cuyo único fin era el de “entretener”. También añadió que fue “refrescante que alguien por fin descubriera una broma interna que había estado oculta a plena vista durante años”.

Con información de Hadas Gold, Anna Cooban, Tierney Sneed, Katelyn Polantz, Paul LeBlanc y Denise Royal, de CNN.