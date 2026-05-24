¿Qué incluye el posible acuerdo que podría poner fin al conflicto entre EE.UU. e Irán?

Irán y Estados Unidos han dado señales de que se acercan a un acuerdo para convertir el actual cese del fuego, que puso fin a semanas de conflicto, en un arreglo más duradero.

Ambas partes hablan de un “memorando de entendimiento” que establecería una hoja de ruta para resolver todos los asuntos pendientes.

Pero sigue sin estar claro qué incluirá exactamente ese memorando.

La idea central de este enfoque es que, una vez firmado, el memorando detendría los combates, algo que sería bien recibido por ambas partes: el presidente de EE.UU., Donald Trump, enfrenta elecciones intermedias este año e Irán atraviesa una crisis económica.

Según una persona familiarizada con el tema, versiones recientes del memorando de entendimiento que Trump parece estar cerca de concretar también contemplan la reapertura gradual del estrecho de Ormuz y el fin del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes. Luego, comenzaría un proceso para resolver otros puntos de conflicto, como el programa nuclear iraní.

Sin embargo, medios estatales iraníes han puesto en duda que el memorando llegue siquiera a concretarse. Las diferencias “sobre una o dos cláusulas del posible memorando de entendimiento aún persisten”, informó este domingo la agencia semioficial iraní Tasnim.

Y después de afirmar que el acuerdo “ha sido en gran medida negociado”, Trump dijo que EE.UU. no se apresurará a alcanzar un pacto.

Esto es lo que sabemos sobre algunos de los principales puntos en disputa.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, escribió en redes sociales la noche del sábado que la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz sería reabierta bajo el memorando.

Pero varios medios iraníes, algunos cercanos a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), informaron este domingo que el estrecho permanecería bajo supervisión iraní. Durante un período de 30 días, Irán permitiría que el tráfico marítimo vuelva gradualmente a los niveles previos a la guerra.

Irán exige que el bloqueo estadounidense sobre sus puertos sea levantado al mismo tiempo, pero Trump escribió este domingo en redes sociales: “El bloqueo seguirá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”, aparentemente en referencia a un pacto final y no al memorando.

Los medios iraníes han enfatizado que reabrir la vía marítima al tránsito comercial no significa que Teherán renuncie a sus reclamaciones de guerra sobre el estratégico paso marítimo. En la práctica, Irán parece enviar la señal de que, aunque podría permitir el regreso del tráfico comercial a niveles previos al conflicto, aún pretende mantener un mayor control sobre el paso por el estrecho que el que existía antes de la guerra.

“El estrecho ya está abierto, pero debe existir coordinación con las autoridades iraníes pertinentes para garantizar un tránsito seguro”, dijo a CNN este domingo una fuente iraní.

“El estrecho de Ormuz no tiene nada que ver con Estados Unidos. Este es un asunto entre nosotros y los países costeros”, dijo el sábado el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, especialmente en referencia a Omán.

Durante el conflicto, Irán ha dicho que tiene derecho a imponer tarifas a los buques comerciales que transiten por el estrecho.

CNN informó este domingo que un posible acuerdo entre EE.UU. e Irán incluye el compromiso de Teherán de no desarrollar un arma nuclear. Según una persona familiarizada con el tema, Irán también se comprometería a iniciar negociaciones para entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido y pausar cualquier nuevo enriquecimiento.

Funcionarios iraníes han insistido en que las conversaciones sobre el uranio solo podrán comenzar una vez se acuerde un memorando que ponga fin a la guerra. El uranio es un combustible nuclear clave que puede utilizarse para fabricar una bomba nuclear si alcanza altos niveles de enriquecimiento.

“Los temas nucleares no se están discutiendo en esta etapa”, dijo Baghaei el sábado.

La agencia semioficial Fars afirmó este domingo que “Irán no ha asumido compromisos en este acuerdo respecto a entregar reservas nucleares, retirar equipos, cerrar instalaciones ni siquiera prometer que no construirá una bomba nuclear”.

Trump ha insistido repetidamente en que, de una forma u otra, Irán tendrá que renunciar a los más de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que posee. Se cree que gran parte de ese material quedó enterrado tras los ataques de EE.UU. del año pasado.

No se espera que el memorando inicial aborde en detalle el enriquecimiento de uranio, y encontrar una manera de superar las diferencias entre ambas partes será uno de los mayores desafíos para alcanzar un acuerdo integral. Trump ha citado el programa nuclear iraní como una razón clave para los ataques y anteriormente dijo que una suspensión del enriquecimiento de uranio durante 20 años sería aceptable.

Con su economía en serios problemas, Irán exige el desbloqueo inmediato de miles de millones de dólares en activos retenidos en bancos en el extranjero.

“Desde el comienzo mismo de este proceso, debe aclararse el estatus de la liberación de los activos bloqueados”, dijo Baghaei.

Citando a una “fuente informada”, Tasnim afirmó este domingo que “sin la liberación de una parte específica de los activos bloqueados de Irán en esta primera etapa —junto con un mecanismo claro que garantice la liberación continua de todos los activos bloqueados— no habrá acuerdo”.

EE.UU. no ha asumido ningún compromiso sobre cómo esos activos, retenidos en varios bancos extranjeros, serían devueltos a Irán.

La economía iraní también se ve afectada por una amplia serie de sanciones internacionales, la mayoría impuestas por EE.UU. y Europa.

“El levantamiento de sanciones no será discutido en este corto período”, dijo Baghaei el sábado, aunque añadió que “la exigencia de Irán de levantar todas las sanciones aparece explícitamente en el texto”.

“Los detalles deberán negociarse después de que el memorando quede finalizado”, agregó, al sugerir que la suspensión de sanciones estará vinculada al tema nuclear.

Irán calcula que solo el levantamiento de sanciones sobre la venta de petróleo podría generar cerca de US$ 10.000 millones en ingresos para el Gobierno durante un período de 60 días, informó la agencia vinculada al Estado Fars.

Durante el conflicto, funcionarios de EE.UU. dijeron que los misiles balísticos iraníes de mayor alcance debían ser destruidos. Trump afirmó que el “programa convencional de misiles balísticos” de Irán estaba creciendo “rápida y dramáticamente”. Sin embargo, recientemente se ha hablado menos de incluir el arsenal de misiles dentro de negociaciones más amplias, aunque Israel y países árabes del golfo Pérsico lo consideran una amenaza urgente.

Tampoco está claro cómo o si el conflicto entre Israel y el grupo extremista Hezbollah, respaldado por Irán en el Líbano, será abordado. Tasnim informó este domingo que el texto del memorando hace referencia a “la declaración del fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano”.

Pero Trump dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que respalda el deseo de Israel de “mantener libertad de acción frente a amenazas en todos los frentes, incluido el Líbano”, dijo a CNN un funcionario israelí.

Durante una llamada con Trump el sábado por la noche, Netanyahu “enfatizó que Israel mantendrá libertad de acción frente a amenazas en todos los frentes, incluido el Líbano, y el presidente Trump reiteró su apoyo a ese principio”, dijo el funcionario este domingo.

En última instancia, Irán insiste en que está preparado para un “acuerdo justo y equilibrado”, dijo este domingo a CNN una fuente iraní. “Lo más importante para nosotros es que la guerra debe terminar definitivamente en todo Medio Oriente”.