¿Qué es la Junta de Paz liderada por Trump? Revisa los países que la conforman y cuándo será su primera reunión

La nueva organización internacional fue anunciada por el presidente de Estados Unidos en el Foro de Davos y ya tiene fijada su primera reunión en Washington.

Fue en el Foro de Davos donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer la conformación de una nueva organización internacional que busca abordar y resolver conflictos globales, comenzando por el conflicto armado en Gaza.

Donald Trump presidirá de manera indefinida la Junta de Paz, acompañado por una “Junta Ejecutiva Fundadora”, integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el yerno del mandatario, Jared Kushner; entre otros miembros.

En su rol como presidente, Trump tendrá amplias facultades para vetar o definir la agenda de los temas que se discutirán en el futuro dentro de la organización.

Originalmente, la Junta de Paz fue creada en septiembre para supervisar la reconstrucción y desmilitarización de Gaza, con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Sin embargo, según detalló CNN, el borrador de la carta constitutiva evidenciaba la intención de Trump de convertirla en algo más que una entidad limitada. “El borrador de la carta describe a la Junta de Paz como una ‘organización internacional’ orientada a promover la estabilidad, la paz y la gobernanza en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”, consignó el medio.

¿Quiénes la conforman?

Hasta ahora, se ha confirmado la participación de 35 países, en su mayoría aliados de Estados Unidos, como Israel, Argentina y El Salvador.

Francia, España y Suecia rechazaron la invitación de Donald Trump para integrar la junta, que busca posicionarse como una alternativa a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Otras naciones europeas también han manifestado reticencia frente a la iniciativa.

Aunque aún restan respuestas, China y Rusia no han confirmado si formarán parte de la Junta de Paz.

No obstante, la invitación no implica automáticamente un puesto permanente en la organización. En caso de que un país desee adquirir una membresía permanente, deberá pagar US$ 1.000 millones.

¿Cuándo será la primera reunión de la Junta de Paz?

La primera reunión fue agendada para el 19 de febrero de 2026 en el Instituto de la Paz, en la capital estadounidense, según confirmó la agencia EFE.

Algunos mandatarios ya han confirmado su asistencia, entre ellos el presidente de Hungría, Viktor Orbán, quien anunció su participación a través de redes sociales.

La instancia también tendrá como objetivo recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza, tras la destrucción provocada por la guerra de dos años entre Israel y Palestina, conflicto que ha dejado alrededor de 72.000 palestinos fallecidos, de acuerdo con cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, según informó el medio.