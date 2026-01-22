Davos inaugura la ceremonia de constitución de la Junta de Paz para Gaza impulsada por Trump

El presidente de Estados Unidos encabeza en el Foro de Davos la ceremonia de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y con proyección a otros conflictos internacionales.

(EFE) – Este jueves se dio inicio en Davos, Suiza, a la ceremonia de constitución de la Junta de Paz promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Foro Económico Mundial.

La instancia fue creada en un comienzo para supervisar el plan de paz de Trump para Gaza, aunque el jefe de Estado ha planteado la posibilidad de ampliar su alcance a otros conflictos a nivel global.

En la ceremonia participan algunos de los integrantes de la Junta, entre ellos el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

Asimismo, asisten al evento distintos líderes internacionales que respaldan la iniciativa, como los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Paraguay, Santiago Peña, además del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev.