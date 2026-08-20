¿Qué es “farmear aura” y cómo este fenómeno llegó a “batallas” en las calles de América Latina?

(CNN en Español) – La idea suena compleja, pero en el fondo parecería ser simple. El objetivo es transmitir carisma, confianza y estilo, mostrar acciones o gestos que sorprendan a otros y despierten interés, quizás hasta admiración. El fenómeno de “farmear aura” está en casi todas partes por estos días, tanto que ya se han generado competencias para elegir a quienes lo hagan mejor.

Nacido de la cultura de internet, las redes sociales y los videojuegos, el “aura farming” o “farmear aura”, en español, se explica como el desarrollo de una personalidad impresionante, atractiva y carismática “presentándose de una manera que pretende transmitir sutilmente un aire de confianza, serenidad o misticismo”, de acuerdo con la definición del Diccionario Oxford.

En las últimas semanas, niños, adolescentes y jóvenes han popularizado el término en distintos videos que no dejan de circular en internet. Hacen determinados movimientos, señalan su mandíbula, hacen un gesto particular con los ojos y la boca.

Pero el fenómeno no se queda ahí: ha traspasado las redes y ha llegado también a las calles de distintos países (como México, Argentina y Honduras, por mencionar algunos), donde cada vez son más las iniciativas para reunirse a “farmear aura” y elegir a los más populares en el rubro.

¿De dónde surgió el término “farmear aura” y por qué hay batallas?

“Farmear” viene de la palabra farming (cultivar en inglés) y que, vinculado a los videojuegos como Minecraft, se conoce como sinónimo de recolectar o acumular recursos o experiencia que luego sirven para avanzar y ganar niveles. Y la idea de aura se utiliza para hacer referencia a lo que sorprende por su estilo o popularidad. La Real Academia Española sí tiene definición para el aura, a la que señala como “favor, aplauso, aceptación general”.

Creadora de contenido y host de eventos, Cielo (conocida como Cieloween en su cuenta de Instagram) es una de las organizadoras detrás de una batalla de “farmear aura” que se llevará a cabo este sábado en el barrio chino ubicado en Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina.

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“El concepto de ‘farmear aura’ viene ya desde hace rato, pero ahora se empezó a hacer el tema de las competencias”, explica Cieloween a CNN. Dice que la idea de impulsar una iniciativa en Buenos Aires surgió luego de que vieran algunos videos que se viralizaron de una batalla anterior en la ciudad costera de Mar del Plata, apenas días atrás.

El concepto se conoce desde hace tiempo, pero su masividad tuvo el impulso de TikTok, una de las redes sociales que más utiliza la generación Z, como se conoce a los nacidos entre 1997 y 2010. “TikTok ayudó mucho y todo el tema de la IA también”, dice la joven. Explica también que los videos más comunes son de un personaje cualquiera (ya sea famoso o no) al que, con música y la ayuda de la inteligencia artificial, se le pueden transformar los gestos de la cara “para hacerlo más ‘chad’ (un término que surgió de un meme y es utilizado para referirse a un “hombre atractivo o popular”) y generar eso de aura”, dice la joven.

Pero, ¿cómo se “farmea aura”? ¿Hay reglas a seguir?

No hay una guía ni reglas. La performance es libre y cada uno puede adaptarla de acuerdo a su personalidad. Los videos que se ven en redes sociales son de lo más diversos: desde miradas sensuales a cámara y el movimiento de “six-seven”, hasta pequeños bailes, piruetas y destrezas físicas.

“Depende de la persona y de lo que quiera mostrar. Hay algunos que se muestran más serios y hay otros que no, que lo hacen con humor y más divertido. Depende de la persona y del personaje que quiera mostrar, porque al fin y al cabo llega a ser un personaje”, dice Cielo.

Las batallas, una reunión entre pares

Más allá del concepto de “farmear aura”, parece haber algo que es lo que congrega a decenas, o cientos de jóvenes en la calle: la idea de compartir el tiempo con otros a quienes los unen los gustos en común, la búsqueda de pasar un buen rato.

“Tratamos de hacer que la juntada sea también una tarde de amigos que vienen a reírse, a conocer gente. El concepto es ese, es una juntada en la que vienen a pasarla bien y a hacer esto de ‘farmear aura’”, explica Cieloween.

Para el evento de este sábado —uno de los varios que tienen lugar este fin de semana en la capital de Argentina— dividirán a quienes quieran participar en dos grupos: menores y mayores de 18 años. Tienen previsto entregar tres premios, al primer, segundo y tercer puesto, elegidos por un jurado de cuatro personas, cuatro chicos y chicas conocidos también por sus contenidos y por sus performances para “farmear aura”.

Cieloween dice que no sabe cuánta gente asistirá a la convocatoria del sábado, pero que el objetivo detrás del encuentro, después de todo, es crear comunidad. “Lo que hay de fondo es eso, conocer gente, estar, juntarte con gente que tiene tus mismos intereses. Hacer amigos, reírse. Vamos a eso”.