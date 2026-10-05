“Me sigo declarando inocente”: Monsalve habla previo a audiencia de preparación de juicio oral

El exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve reiteró su inocencia durante la mañana de este lunes, a pocas horas de enfrentar la audiencia de preparación de juicio oral por la causa en que está acusado de violación y abuso sexual.
Antes de salir desde su domicilio en Viña del Mar rumbo a Santiago, la exautoridad aseguró estar “tranquilo” y evitó profundizar sobre el proceso.
“Por supuesto, me sigo declarando inocente; mantengo eso con mucha fuerza”, señaló.
La audiencia está programada para las 09:00 horas en el Centro de Justicia de Santiago y será realizada ante el 7° Juzgado de Garantía. En esta instancia se discutirá qué pruebas podrán ser presentadas posteriormente durante el juicio oral.
La Fiscalía acusa a Monsalve como autor de los delitos consumados de violación y abuso sexual contra una exsubalterna y solicita una pena total de 14 años de cárcel: 10 años y un día por violación y cuatro años y un día por abuso sexual.
El caso se hizo público en octubre de 2024, cuando Monsalve dejó su cargo en el gobierno de Gabriel Boric. Actualmente permanece bajo arresto domiciliario total mientras avanza el proceso judicial.
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