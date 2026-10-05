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Incendio afecta edificio en el centro de Santiago: Habitantes fueron evacuados y Bomberos trabaja en el lugar

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Incendio afecta edificio en el centro de Santiago: Habitantes fueron evacuados Bomberos trabaja en el lugar/Captura Bomberos

Bomberos se encuentra combatiendo un incendio que afecta a un edificio en pleno centro de Santiago.

La emergencia se produjo en el piso 9 de un edificio ubicado entre las calles Santo Domingo y San Martín.

Se informó sobre la evacuación de los habitantes del lugar.

Se decretó segunda alarma de incendio.

Bomberos informó de manera preliminar que habría una persona fallecida.

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