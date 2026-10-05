Incendio afecta edificio en el centro de Santiago: Habitantes fueron evacuados y Bomberos trabaja en el lugar

Bomberos se encuentra combatiendo un incendio que afecta a un edificio en pleno centro de Santiago.
La emergencia se produjo en el piso 9 de un edificio ubicado entre las calles Santo Domingo y San Martín.
Se informó sobre la evacuación de los habitantes del lugar.
Se decretó segunda alarma de incendio.
Bomberos informó de manera preliminar que habría una persona fallecida.
🔴 AHORA: se da 2ª Alarma de #Incendio, en emergencia que afecta departamento de piso 12 de edificio ubicado en Santo Domingo y San Martin, en la comuna de #Santiago.
Hay #evacuación de moradores.
@Comandantecbs
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— Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 5, 2026
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