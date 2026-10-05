Dos carabineros asesinados en una semana: El complejo momento que enfrenta la institución policial en un 2026 que ha dejado a 4 funcionarios fallecidos en procedimientos

Durante la noche de este domingo 4 de octubre, Carabineros confirmó la muerte del sargento 2° Jaime Ariel Urrea Burgos, quien fue baleado mientras participaba en un procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco, en la Región del Biobío.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el funcionario recibió un disparo de escopeta efectuado por un sujeto que posteriormente fue detenido. Debido a la gravedad de sus heridas, Urrea fue trasladado hasta un centro asistencial, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento.

Con su muerte, ya son cuatro los funcionarios de Carabineros que han fallecido durante 2026 en el contexto de procedimientos policiales.

El primer caso ocurrió en marzo y tuvo como víctima a Javier Figueroa, quien falleció el 19 de ese mes luego de haber sido herido de bala ocho días antes, durante un procedimiento en Puerto Varas.

Las circunstancias de ese hecho continúan siendo materia de investigación, debido a que el disparo provino de su propia arma institucional. Pese a ello, su muerte se produjo mientras se encontraba en el ejercicio de sus funciones, convirtiéndose en el primer funcionario de Carabineros fallecido en esas circunstancias durante este año.

El segundo caso ocurrió el 15 de julio y afectó a Marcos Cosme Barquero, quien fue baleado durante un operativo en Punucapa, Valdivia, destinado a capturar a un prófugo vinculado con el asesinato del cabo Eugenio Naín.

Los dos casos más recientes ocurrieron con apenas una semana de diferencia.

El 27 de septiembre, el carabinero Cristopher Aguilera Fernández recibió un disparo en la cabeza durante una fiscalización preventiva en la población Las Dunas, en Lo Espejo. Producto de la gravedad de sus heridas, falleció horas más tarde.

Una semana después, durante la noche del domingo 4 de octubre, murió el sargento 2° Jaime Urrea, tras ser baleado mientras participaba en el procedimiento por violencia intrafamiliar en Quilleco.

Tras conocerse el hecho, el Presidente José Antonio Kast lamentó la muerte del funcionario y expresó su respaldo a la familia y a la institución.

“Con profundo dolor lamento la muerte del Sargento 2° Jaime Urrea, asesinado en Quilleco, mientras auxiliaba a una víctima de violencia intrafamiliar. Fueron 18 años al servicio de Chile y protegiendo a los chilenos. Todo mi apoyo a su familia y a Carabineros de Chile. Que caiga todo el peso de la ley sobre el asesino”, señaló el Mandatario.