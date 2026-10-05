Empezó el Cyber Monday: Experto explica cómo evitar caer en ofertas engañosas y detectar precios “inflados”

Este lunes comenzó una nueva edición del CyberMonday, evento de ofertas online que ofrece una serie de descuentos y promociones en distintos productos, desde hogar hasta viajes y alimentos.

El evento de comercio electrónico estará vigente desde este lunes 5 hasta el miércoles 7 de octubre y, dependiendo del comercio, se extiende por más días. Durante estas jornadas, los clientes buscan distintas ofertas según sus necesidades, ya sean productos para el hogar, alimentos, moda, vestimenta, viajes y más.

De todos modos, es importante fijarse en que los descuentos sean reales y revisar que los precios no estén “inflados”, para así evitar caer en ofertas engañosas.

¿Cómo detectar precios “inflados” en el CyberMonday?

Claudio Álvarez, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes, comentó que una de las recomendaciones principales es corroborar el comportamiento histórico de los valores y no dejarse llevar solo por el porcentaje de descuento anunciado.

En ese sentido, es aconsejable utilizar plataformas de comparación de precios, como Kanasta y SoloTodo, las que dan la opción de revisar las variaciones en el valor de un producto y verificar si efectivamente está más barato que en semanas anteriores, por ejemplo.

El experto indicó que un paso fundamental es comparar los precios entre distintas tiendas; revisar el valor de un producto en el sitio oficial de la marca y contrastarlo con otros sitios puede ayudar a determinar si la rebaja está acorde con los precios del mercado.

También recalcó la importancia de desconfiar de los descuentos excesivamente llamativos. Pueden corresponder a modelos descontinuados, tallas específicas o últimas unidades de los productos.

Adicionalmente, Álvarez aconsejó revisar opiniones recientes en redes sociales y foros especializados. Esto puede ayudar a identificar ofertas sospechosas, conocer posibles problemas con determinadas tiendas y complementar con toda la información posible antes de realizar una compra.

De acuerdo al académico, la mejor manera de aprovechar este CyberMonday es comprar de manera informada, comparar precios y utilizar los sitios oficiales y verificados, precauciones que permiten diferenciar los reales descuentos de promociones engañosas.