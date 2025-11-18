¿Qué es Cloudfare? El Fallo de proveedor web que paralizó a la web con la caída de X y otros importantes sitios

La propia empresa tecnológica investiga una anomalía que interrumpió el funcionamiento de numerosas plataformas a nivel mundial, afectando incluso a herramientas de monitoreo como Downdetector.

Una interrupción a nivel mundial en la red de Cloudflare, la proveedora de infraestructura digital, causó un masivo colapso de servicios este martes 18 de noviembre. Millones de personas perdieron el acceso a plataformas críticas. La propia compañía informó que investiga una anomalía que impide el funcionamiento correcto de numerosas aplicaciones y portales, advirtiendo que los consumidores experimentarían errores de conexión.

La caída afectó inmediatamente a X (antes Twitter), donde los usuarios no podían ver publicaciones ni actualizar contenido.

Efecto dominó en la tecnología

El problema escaló rápidamente más allá de la red social de Elon Musk. Servicios como la plataforma de IA ChatGPT, la especializada en cine Letterboxd, y hasta herramientas diseñadas para detectar fallos, como Downdetector, también sufrieron bloqueos.

Según reportó Infobae, los videojuegos no estuvieron exentos; League of Legends reportó graves fallos en la conectividad. Aunque la causa no es clara, las primeras hipótesis apuntan a una reacción adversa durante tareas de mantenimiento programado. El incidente complica la verificación de las fallas, ya que las propias páginas de monitoreo dependen de la red de Cloudflare.