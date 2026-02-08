Puerto Rico enloquece con el ‘Benito Bowl’

Muchos establecimientos en la isla organizaron 'viewing parties' para que los seguidores de Bad Bunny se reunieran para ver en pantallas gigantes el 'Benito Bowl', como se denominó en Puerto Rico el espectáculo, aludiendo al nombre propio del artista.

En bares, espacios al aire libre, cines y hogares, Puerto Rico se paralizó este domingo para seguir con pasión y orgullo el espectáculo de su compatriota Bad Bunny en el descanso del Super Bowl, que estuvo repleto de referencias a la cultura puertorriqueña.

En Vega Baja, pueblo natal del cantante, la reunión tuvo lugar en la plaza principal, mientras que en San Juan algunos de los eventos más multitudinarios se celebraron en El Escambrón, junto al mar, y en Distrito T-Mobile.

En este último lugar, los asistentes bailaron salsa y perrearon al ritmo de ‘Tití me preguntó’, ‘Baile inolvidable’ o ‘Lo que le pasó a Hawai’, que interpretó el también puertorriqueño Ricky Martin sentado en las emblemáticas sillas blancas de plástico que aparecen en la portada del álbum ‘Debí tirar más fotos’.

“Estuvo súper brutal. La rompió en el Super Bowl haciendo algo histórico y único y poniendo a Puerto Rico en alto”, dijo a EFE Roselyn Quiñones, que disfrutó del evento en Distrito T-Mobile.

Gran emoción causaron las referencias constantes a Puerto Rico durante el espectáculo: ‘la casita’, las palmeras, los campesinos, los señores jugando al dominó, el boxeo, la bandera puertorriqueña y los postes eléctricos, que con la canción de ‘El apagón’ denunciaron la crítica situación de la red eléctrica de la isla.

También apasionó al público la música elegida, entre la que no faltó el reguetón, incluso con partes de canciones de las leyendas Tego Calderón y Daddy Yankee, la plena y la salsa, con el protagonismo de Lady Gaga.

Las expectativas eran altas, y no defraudó. Nadie se quiso perder ‘el concierto de Bad Bunny”, como comentaba mucha gente en broma aludiendo a que su interés era la actuación del cantante y no tanto el juego entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.

Aunque algunos como Carlos Miranda, aficionado deportivo y de Bad Bunny, sí estuvieron pendientes del juego y destacaron la representación puertorriqueña en el propio partido: Federico Maranges, de los Seattle Seahawks.

“Como puertorriqueño, me siento sumamente orgulloso”, afirmó a EFE Miranda, ejecutivo en una empresa de aires acondicionado, sobre la presencia en el importante evento del Super Bowl tanto del jugador como del cantante.

Los locales, así como numerosos hogares en los que se reunieron amigos y familia, contaron con decoración, platos y vasos con imágenes alusivas a Bad Bunny y la cultura puertorriqueña como la pava (sombrero de paja) y el sapo concho (rana local).

Bad Bunny hizo historia al ser el primer cantante latino en presentarse como solista en el medio tiempo del Super Bowl, varios días después de convertirse en el primer artista en ganar el premio Grammy a Mejor Disco del Año -todo en español- por ‘Debí tirar más fotos’.

La elección de Bad Bunny generó controversia entre los conservadores de Estados Unidos debido a que el artista canta en español y ha criticado en numerosas ocasiones la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.