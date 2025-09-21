Puede alcanzar los 130 km por hora y sin piloto: Así es el “Taxi Drone” que podría volar prontamente por los cielos chilenos

El aparato tiene una capacidad para dos personas y puede alcanzar los 130 kilómetros por otro con un alcance de 35 kilómetros. Y CNN Chile pudo conocerlo de primera fuente en la 5.ª Exposición Internacional de Productos de Consumo de China.

¿Vieron alguna vez Los Supersónicos (The Jetsons)? ¿Soñaron poder ir al trabajo, la universidad o a otra ciudad en un auto volador? Bueno, parece que dicho sueño podría cumplirse prontamente en cielos chilenos.

Esto porque la empresa China, EHang Holdings Limited, pidió permiso a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para hacer una demostración de un taxi drone en Chile en el marco de una expodrone a realizarse en octubre.

El aparato tiene una capacidad para dos personas y puede alcanzar los 130 kilómetros por otro con un alcance de 35 kilómetros. Y CNN Chile pudo conocerlo de primera fuente en la 5.ª Exposición Internacional de Productos de Consumo de China.

S etrata del avión insignia EH216-S de EHang, el primer y único avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) del mundo que obtuvo cuatro certificaciones requeridas para la operación comercial: Certificado de tipo (TC), Certificado de producción (PC), Certificado de aeronavegabilidad estándar (AC) y Permiso operativo.

Una nave que completó más de 66.000 vuelos seguros en 19 países, incluidos Estados Unidos, Japón, Emiratos Árabes Unidos y países de Europa. Y que, si la DGAC da el visto bueno, podría hacer un vuelo de prueba en nuestro país.

La compañía dueña del “taxi drone” planea lanzar servicios de taxi aéreo este mismo año, operando desde azoteas o vertipuertos designados.