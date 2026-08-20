Protesta en Argentina por el endeudamiento de los hogares y el cierre de 30 mil empresas

(EFE).- Mientras el presidente argentino, Javier Milei, defendía este jueves su plan económico en el Council of the Americas, miles de personas protestaban en las calles de Buenos Aires contra el alto endeudamiento de las familias y el cierre de más de 30.000 empresas desde diciembre de 2023.

Con motivo del Día del Empresario y en medio de un cierre sistemático de pequeñas y medianas empresas (Pymes), los dueños de comercios y negocios organizaron una manifestación en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, la sede del Gobierno.

“Desde que asumió Milei se perdieron 30.633 empresas, un 6 % del total. Es la peor caída en los primeros 30 meses de un gobierno”, indica un informe del centro de pensamiento Fundar, con datos a mayo de 2026. Solo en ese mes, se cerraron 2.371 empresas, a razón de 76 por día.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que coincide con la cifra de 30.633 empresas perdidas desde la asunción de Milei, indicó en otro informe que el sector más afectado es el comercio, con una pérdida de 8.408 negocios, seguido por transportes y almacenamiento (6.733), servicios inmobiliarios (4.098) y manufactura (4.020).

A la protesta de los empresarios se sumó este jueves otra manifestación organizada también en el centro de la capital argentina por los sindicatos y las organizaciones sociales para denunciar el endeudamiento en el que están sumidos los hogares, muy especialmente los de clase media y media-baja.

Según los organizadores de la protesta contra el endeudamiento, los argentinos y argentinas hacen uso del crédito cada día con más frecuencia para afrontar gastos como alimentos, medicamentos y servicios básicos.

“La crisis del endeudamiento en los barrios populares no puede esperar”, indicaron en un comunicado.

Según el Banco Central de Argentina, la tasa de incumplimiento de los préstamos concedidos a familias llegó al 12,8% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024.

Mientras tanto, Milei habló durante más de una hora en el hotel Alvear, en Recoleta, en el encuentro anual organizado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la estadounidense Americas Society.

“Hijos de puta”, “corruptos” e “ignorantes” fueron algunos de los calificativos que dedicó a sus críticos. También culpó al feminismo de la caída de la natalidad: “Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes (símbolo feminista y de la lucha por el aborto legal).

“Argentina no llega a la tasa de crecimiento de población y natalidad que permite la reposición”, dijo, y anunció una fiesta musical para celebrar la baja inflación.

El extenso discurso del presidente argentino tuvo lugar al cierre de la conferencia del Council of the Americas, organizada en Buenos Aires por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la organización estadounidense Americas Society.