(CNN) – El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, canceló una entrevista con la presentadora y periodista de CNN Internacional, Christiane Amanpour, luego de que esta se negara a utilizar un pañuelo en la cabeza como condición para conversar con el mandatario.

“Es muy desconcertante porque íbamos a tener la primera exclusiva aquí en en Nueva York, ya habíamos hecho una entrevista en Irán donde el pañuelo en la cabeza también fue un tema. Pero allí, porque es la costumbre, siempre se lleva el pañuelo en la cabeza cuando se está allí. Eso es justo. De lo contrario no se podría trabajar como periodista”, explicó Amanpour tras lo ocurrido.

En ese sentido, planteó que “aquí en Nueva York o en cualquier otro lugar fuera de Irán, nunca me lo había pedido ningún presidente de Irán y los he entrevistado a todos desde 1995. Ni dentro ni fuera de Irán me habían pedido antes que llevara un pañuelo en la cabeza”.

Lee también: Gobierno de Nicaragua sacó del aire la señal de CNN en Español

“Después de horas de preparar esta entrevista, teniendo conversaciones previas con los funcionarios del presidente, dándoles una especie de idea de lo que queríamos preguntar, no preguntas obviamente. Ellos sabían exactamente que queríamos hablar del acuerdo nuclear, queríamos hablar del apoyo de Irán a Rusia contra Ucrania y lo más importante, queríamos hablar de la violación de los derechos humanos”, continuó la periodista.

En ese contexto, afirmó que el equipo de Ebrahim Raisi le planteó que se trataba de una condición a raíz de “un mes de luto religioso”, por lo que necesitaban que utilizara el velo en la cabeza.

“Yo me negué muy educadamente en mi nombre, en el de CNN y en el de las periodistas de todo el mundo, porque no es un requisito y nos lo propusieron en el último momento”, enfatizó la periodista. “Luego, y muy desafortunadamente decidieron retirarse de la entrevista. Así que es un problema”, indicó.

Tras ser consultada sobre si interpretaba lo ocurrido como una señal de que el mandatario no quería hablar sobre lo que está ocurriendo en las calles de Irán, donde se han desatado las protestas tras la muerte de Mahsa Amini, la profesional señaló creer que “él no quería que lo vieran con una mujer sin un pañuelo en este momento”.

“Dentro de Irán están tomando medidas enérgicas contra las mujeres, jóvenes que no llevan el pañuelo en la cabeza. Pero el hecho es que las mujeres llevan sus pañuelos en la cabeza, A veces como protesta se los quitan. Pero las autoridades, y lo sé porque he estado allí y lo he visto cada año, cambian sus limites (…) nunca se sabe bien bien cuáles son los parámetros y estas mujeres están cayendo en eso”, concluyó.