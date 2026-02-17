Presidente de Bolivia asistirá a investidura de José Antonio Kast: “Sin dejar de lado nuestras pretensiones sobre el mar...”

El mandatario boliviano sostuvo que "es extremadamente importante" para Bolivia el tema comercial y el acceso al océano Pacífico "vía Chile y vía Perú".

(EFE) – Este lunes, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, anunció que viajará a Chile para asistir a la investidura de José Antonio Kast, prevista para el 11 de marzo, con la posibilidad de sostener una reunión para tratar temas de interés mutuo.

“Vamos a ir a Chile, sin dejar de lado nuestras pretensiones constitucionales con respecto al mar“, afirmó Paz durante la celebración del carnaval en la sureña región de Tarija.

El mandatario expresó que “es extremadamente importante” para Bolivia el tema comercial y el acceso al océano Pacífico “vía Chile y vía Perú“, del mismo modo que por el Atlántico, por lo que también reveló que existen acercamientos con los gobiernos de Brasil y Paraguay.

Paz mostró su optimismo en que se concreten en las siguientes semanas reuniones con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y con Kast, después de que este asuma la Presidencia de Chile.

“Queremos realmente ser una estructura bioceánica“, dijo el jefe de Estado respecto al rol de Bolivia en la región.

Paz y Kast, junto a sus respectivos equipos, ya se reunieron a finales de enero durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, celebrado en Panamá, para dialogar sobre la construcción de un “futuro” que permita mejorar en conjunto la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países.

En esa ocasión, el gobernante boliviano ratificó sus felicitaciones a Kast por su triunfo en la segunda vuelta presidencial y señaló que, en consecuencia, ahora puede tener “un diálogo franco, fraterno” con el mandatario electo.

Estos gestos marcan un giro en la relación bilateral, marcada por la ruptura diplomática de 1978 y por décadas de tensiones por la reclamación boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico, que se agudizaron entre 2013 y 2018, cuando Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis entre 1975 y 1978, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.