Presidente Boric y la posibilidad de que críticas a Trump perjudiquen la nominación de Bachelet a la ONU: “Hay que defender la verdad”

El Presidente Gabriel Boric realizó un balance sobre su última intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En ese contexto, reiteró el contexto mundial que enfrenta la sociedad respecto a la polarización, guerras y la situación de la Franja de Gaza, desde su perspectiva subrayó que “representa una crisis global”.

Nominación de Michelle Bachelet

Respecto a la nominación de la exalta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado destacó que “cumpliría un tremendo rol en este cargo” y subrayó que “tendería puentes en un mundo que parece cada vez más dividido”.

Además, recalcó la relevancia histórica de su eventual designación, ya que sería la primera mujer en ocupar el cargo de secretaria general de la ONU en ochenta años.