El precio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los US$ 4 por galón, el valor más alto desde 2022

El valor de la gasolina se ha incrementado desde el comienzo del conflicto en Medio Oriente.

(CNN) — Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), el precio promedio que pagan los estadounidenses por la gasolina alcanzó los US$ 4 por galón este martes, el nivel más alto desde 2022.

Los precios de la gasolina se han disparado desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, subiendo alrededor de US$ 1 por galón durante el último mes, y ahora son más altos que en cualquier otro momento durante los dos mandatos del presidente Donald Trump.

Los precios de la gasolina van de la mano con las fluctuaciones de los precios del petróleo, que han alcanzado los niveles más altos desde 2022, cuando la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia desencadenó una crisis en los mercados energéticos mundiales.

Los precios del petróleo crudo estadounidense se dispararon más del 50 % en marzo, situándose el lunes por encima de los US$ 100 por barril por primera vez desde julio de 2022, después de que los comentarios de Trump avivaran los temores de que el conflicto en Medio Oriente pudiera intensificarse aún más.

El martes, el WTI, el crudo de referencia estadounidense, se mantuvo prácticamente sin cambios en US$ 102,5 por barril.