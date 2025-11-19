“Por todo su esfuerzo... ”: Keanu Reeves escribe carta a la PDI agradeciendo la recuperación de sus relojes robados por chileno

El avalúo total del botín robado desde su mansión en Los Ángeles (Estados Unidos) ascendía a $120 millones.

Este martes, se dio a conocer una carta escrita a mano por Keanu Reeves para agradecer a la Policía de Investigaciones (PDI) y al FBI la recuperación de sus relojes robados.

El caso se remonta al año 2023, cuando una banda criminal de extranjeros le robó seis relojes de lujo al actor canadiense desde su mansión en Los Ángeles, Estados Unidos.

Una de las piezas es un reloj Rolex Submariner, valorado en $13 millones, el que tenía una inscripción en el reverso de la película John Wick y el nombre del actor. El avalúo total del botín fue de $120 millones.

En diciembre de 2024, las piezas fueron encontradas en Chile durante allanamientos en la comuna de Peñalolén, a propósito de una investigación sobre una banda dedicada a robos en la Región Metropolitana.

En julio, la Fiscalía y la PDI entregaron las piezas al FBI para iniciar su devolución, finalizando el proceso el pasado mes de agosto, cuando los relojes fueron restituidos al actor en Estados Unidos.

¿Qué dijo Keanu Reeves a la PDI en la carta?

Este martes, el medio estadounidense Los Angeles Times reveló la carta manuscrita que Reeves escribió en el marco de esta recuperación. “Es con profunda gratitud y aprecio que escribo esta carta”, comenzó.

En un escueto mensaje, el intérprete de John Wick en la cinta homónima, de Neo en Matrix y de John Constantine en Constantine agradeció al FBI, la Policía de Los Ángeles, a la PDI y a la Fiscalía de Chile.

“Muchas gracias por todo su esfuerzo, dedicación, profesionalismo y cooperación transfronteriza”, escribió en la misiva.