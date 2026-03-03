¿Por qué fue tan sorpresivo que Irán atacara infraestructura civil en medio de la tensión con Estados Unidos?

El Ministerio de Defensa saudita había confirmado previamente el ataque, afirmando que causó “fuego limitado y daños materiales menores”. Una fuente familiarizada con el asunto declaró a CNN que no hubo informes iniciales de heridos.

(CNN En Español – CNN Chile) – Desde que comenzó sus ataques en el Golfo, Irán ha dejado de apuntar únicamente a instalaciones militares y ha lanzado ataques contra infraestructura civil.

Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la infraestructura civil incluye todo aquello que no sea un objetivo militar. Los ataques a estos lugares cuando no se utilizan con fines militares se consideran una infracción del Derecho Internacional Humanitario.

Pero desde que Irán desató sus represalias contra los ataques estadounidenses e israelíes contra sus vecinos regionales, los centros urbanos, la infraestructura energética, los aeropuertos y los hoteles de los estados árabes del Golfo han sido blanco de ataques.

En Barein, un rascacielos residencial fue alcanzado por un dron el sábado. En Dubai, el Aeropuerto Internacional sufrió daños en un ataque la madrugada del domingo. En Qatar, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró a CNN el lunes que la infraestructura civil estaba siendo atacada e instó a los residentes a seguir las recomendaciones locales y quedarse en casa.

Estos ataques a la infraestructura civil destrozaron la reputación de seguridad del Golfo y conmocionaron a muchos , ya que la región y sus centros de aviación solían considerarse un destino seguro y atractivo para numerosos turistas y expatriados. Incluso el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el lunes que los contraataques a los países del Golfo fueron “probablemente la mayor sorpresa” de la guerra hasta el momento.