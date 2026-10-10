Pocos recuerdan la frontera minada entre estos dos países de América Latina. Cada tanto, una explosión la vuelve noticia

A más de 50 años de su despliegue, los campos minados en las áridas tierras de la frontera entre Chile y Perú volvieron a ser noticia luego de que una camioneta Ford F-150 que circulaba cerca del hito 16 —a 280 metros del límite internacional, en la región chilena de Arica y Parinacota— quedara totalmente destruida luego de activar al menos dos minas antitanque que estaban enterradas en el lugar.

Según contó la Fiscalía chilena a CNN, el vehículo ingresó de forma legal al país austral desde Perú a través del complejo Chacalluta, pero por causas que aún se investigan, la camioneta —que portaba cátodos de cobre— ingresó al campo minado la noche del 13 de septiembre, explotó y se incendió.

Las autoridades chilenas afirmaron que la zona está claramente delimitada y señalizada como un campo minado, de acuerdo con las normas del Ejército. Sin embargo, ya se han registrado otros incidentes en los que personas han resultado heridas, por lo que surge la interrogante: ¿por qué se mantienen activas estas minas desplegadas desde la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet?

“Hasta la década del 70 del siglo pasado, había una hipótesis de conflicto en la frontera entre Chile y Perú, y el minado era una forma de prevenir una acción intempestiva de cualquiera de las dos partes. Era una forma de detener un avance imprevisto”, explica desde Perú a CNN Farid Kahhat, analista internacional.

Para Gilberto Aranda, analista internacional radicado en Santiago, el proceso de desminado tampoco es una tarea fácil y requiere de equipos especializados. “Chile llevó a cabo un proceso de desminado en 2020 con varias minas antipersonal y algunas antitanque, pero como estas también se van deslizando con el viento y otros fenómenos naturales, quedaron algunas áreas todavía con un grado de minas. Por lo tanto, también se hace muy inseguro el paso de personas a través de las fronteras en algunas secciones”, afirmó el académico a CNN.

En la misma línea, desde el Ministerio de Defensa de Chile recalcaron que el país austral ya limpió todas las minas antipersonales que estaban bajo su jurisdicción, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas por el artículo 5 de la Convención de Ottawa. Sin embargo, esto no aplica a las minas antivehículo o antitanque.

“Las minas antivehículo no están sujetas a esa misma prohibición general. Se instalaron en un contexto estratégico de defensa territorial y su despliegue obedeció a fines puramente defensivos conforme al principio de soberanía. Su eventual remoción constituye una operación técnicamente compleja y un desafío financiero. Se requiere una planificación técnica específica, personal calificado, equipo de protección personal y medios adecuados; además de procedimientos de seguridad acordes con el riesgo existente”, señalaron desde la cartera de Defensa chilena.

Desde la dictadura militar de Augusto Pinochet, los conflictos geopolíticos entre Chile y Perú estuvieron presentes al menos hasta 2014, cuando la Corte Internacional de La Haya dictó una sentencia que estableció un nuevo límite marítimo entre ambas naciones luego de una demanda de Perú presentada en 2008.

Desde entonces, los expertos afirman que las relaciones han mejorado, pero siguen enfrentándose a nuevos desafíos, como la migración irregular en la frontera y el crimen organizado.

“Creo que están en una situación que no es necesariamente la peor, pero se podría hacer mucho por profundizarla. Hay hoy día una afinidad presidencial (entre José Antonio Kast y Keiko Fujimori) que puede augurar un cierto acercamiento, pero son países que compiten, no hay que olvidar eso”, asegura el académico Gilberto Aranda.

Por su parte, Farid Kahhat agrega que las relaciones económicas también han avanzado muchísimo. “Tacna y Arica son un ejemplo, tienen una relación muy fluida. Salvo algunos sectores del establishment de la seguridad —que todavía puede mantener las viejas actitudes—, honestamente no encuentro una explicación plausible para que aún subsistan estas minas”, afirmó a CNN.